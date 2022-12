O Boletim de Ocorrência informa ainda que outros três elementos fugiram - Divulgação

Publicado 11/12/2022 23:45

Quissamã - Após receber denúncia de que homens estariam traficando próximo da Rua Edval Barcelos, localidade de Caxias, em Quissamã - RJ, agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar capturaram três elementos em flagrante, depois de tentarem fugir para o mangue, na sexta-feira (9), por volta das 20h30.

De acordo com o registro policial, os agentes checaram o local informado na denúncia, sendo recebidos com tiros pelos meliantes. Os policiais revidaram a agressão e houve troca de tiros. Seis elementos foram avistados pela guarnição correndo para a área da restinga e do mangue. Dois deles, armados, efetuaram disparos contra os agentes. Foi realizado um cerco tático com a guarnição, onde três indivíduos foram capturados.

Ainda segundo a PM, durante a revista pessoal, foi encontrado com o menor de idade, Joao Victor Lima dos Santos (16), uma sacola contendo R$ 50,00 e 32 papelotes de cocaína; confirmando que estava vendendo drogas, e que os outros dois capturados seriam usuários, sendo eles: Rafael Lucas de Souza, 15 anos, e

Junior Sérgio Sader, 27 anos.

O Boletim de Ocorrência informa ainda que, os outros três elementos que fugiram, tratavam-se de Ronan, Vinicius e Madruga que estavam com dois revólveres, responsáveis por efetuarem disparos contra a guarnição.

Diante dos fatos, os jovens foram encaminhados à 130ª Delegacia Policial de Quissamã, para apresentar a ocorrência.