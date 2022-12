Natal Luz Quissamã: programação tem acendimento da iluminação natalina - Divulgação

Publicado 11/12/2022 21:37 | Atualizado 11/12/2022 21:40

Quissamã - A magia do Natal tomou conta de Quissamã oficialmente nesta sexta-feira (9), no terceiro dia de programação do Natal Luz 2022. Após o último dia de encerramento das oficinas do Centro Cultural Sobradinho, o Papai Noel foi maestro do tão esperado acendimento da iluminação natalina na Praça da Matriz, seguido da grande queima de fogos. Fechando a noite, a banda Vibe Mix animou o público presente.



Ao lado da secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas, a prefeita Fátima Pacheco acompanhou a programação de perto e ressaltou o investimento voltado para o turismo e cultura de Quissamã, além do entretenimento para a população.

"O Natal Luz representa o que Quissamã faz pela cultura. Essa iluminação deixa nossa cidade ainda mais bonita, representa esperança e reforça a magia do Natal. As apresentações mostram o trabalho dos professores e alunos das nossas diversas oficinas em Sobradinho, para todas as idades e gostos. O Natal Luz é um lindo espetáculo, que estará na nossa cidade até o dia 22", disse a prefeita Fátima Pacheco.

Os alunos encerraram a programação das oficinas em grande estilo. As oficinas de Ballet Baby Class, de crianças de 3 a 6 anos, com a professora Fabiana Machado, abrilhantaram ainda mais esse momento especial. Também aconteceram as oficinas de teatro, teatro juvenil-adulto, hip hop e zumba dance.



No acendimento das luzes, o Papai Noel alegrou a criançada e iniciou a contagem regressiva. Cerca de 1 milhão de microlâmpadas de led e refletores foram instalados nos prédios e pontos turísticos de Quissamã. Desde o pórtico na entrada da cidade, principais praças, igrejas, ciclovias e até prédios públicos. Mais de 80 árvores recebem a iluminação de Natal.



“O investimento na cultura é uma determinação da prefeita Fátima. E Sobradinho é isso. De forma gratuita, promove arte, cultura, democratiza o acesso à crianças, adultos e idosos. As famílias também foram fundamentais este ano. O Natal Luz sem dúvida é um grande investimento que fazemos no turismo, que retorna para a economia e geração de emprego e renda”, disse a secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas.



A programação continuou neste sábado (10), no Centro Cultural Sobradinho, com a Cantata Natalina com Orquestra.