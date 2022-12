A segunda parcela do 13º salário, o ticket mensal e o abono de final de ano é de aproximadamente R$18,6 milhões - Divulgação

A segunda parcela do 13º salário, o ticket mensal e o abono de final de ano é de aproximadamente R$18,6 milhõesDivulgação

Publicado 11/12/2022 22:04

Quissamã - A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, anunciou que o pagamento da segunda parcela do 13º salário aos servidores será efetuado no dia 15 de dezembro. No total, será investido R$ 4,5 milhões na economia, gerando um impacto positivo no comércio local, com boa expectativa para os lojistas, além do constante perfil de valorização dos funcionários. O pagamento atende cerca de 2,5 mil funcionários, entre concursados e comissionados.

"Com organização e trabalho, Quissamã possibilita que os servidores possam se planejar ao terem data definida para o recebimento da segunda parcela do 13º salário. Encerramos o ano de trabalho com todos os pagamentos em dia e nossa cidade como referência em diversas políticas públicas", ressaltou Fátima Pacheco.

A Secretaria de Fazenda informa que a soma dos valores que serão pagos com a folha salarial de dezembro, a segunda parcela do 13º salário, o ticket mensal e o abono de final de ano é de aproximadamente R$18,6 milhões.