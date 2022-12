"Encerramos o ano de trabalho com todos os pagamentos em dia e nossa cidade sendo referência em diversas políticas públicas", disse a prefeita Fátima Pacheco - Divulgação

Publicado 16/12/2022 14:41 | Atualizado 16/12/2022 14:52

Quissamã - A Prefeitura Municipal de Quissamã pagou nesta sexta-feira (16) a segunda parcela do 13º salário aos servidores. No total, o município injeta R$4,5 milhões na economia, gerando um impacto positivo no comércio local a poucos dias do Natal, com grande expectativa de vendas para os lojistas. O pagamento atende cerca de 2,5 mil funcionários, entre concursados e comissionados.

Nos últimos dias, a prefeita Fátima Pacheco anunciou uma série de medidas que beneficiam os servidores. Além do 13° salário, também foi definido que o abono de natal será de R$1 mil para cada funcionário. A Secretaria Municipal de Fazenda informa que a soma dos valores que serão pagos com a folha salarial de dezembro, entre a segunda parcela do 13º salário, o ticket mensal e o abono de final de ano, é de aproximadamente R$18,6 milhões.

