Quissamã - A equipe feminina de Quissamã é a campeã do Estadual da Liga B de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (Liverj), neste domingo (18). Na decisão, as quissamaenses venceram a Academia de Vôlei Niterói (AVN) por 2 sets a 1 - com parciais de 25x23/ 25x27/ e 15x12. Com 11 vitórias em 13 jogos, a excelente campanha foi coroada com o título.



O time tem apoio da Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria de Esporte e Juventude, com o Bolsa Atleta Quissamã. "Queremos parabenizar as jogadoras e comissão técnica, que se dedicaram o ano todo para essa conquista. Um título que leva alegria para os torcedores e fortalece o esporte no município", disse a Secretária Municipal de Esporte e Juventude, Ísis das Chagas.

Em uma decisão muito equilibrada, o título foi decidido no tie-break. O destaque da partida foi a líbero Bruna Pessanha, que também está na relação de melhores da competição. "Conquistamos mais um título, um campeonato tão importante para o estado. Parabéns a toda a equipe", conta Bruna Pessanha.



Ainda na noite de domingo, a equipe desfilou pela cidade em um trio elétrico, sendo aplaudida pelos torcedores. "Quissamã investe na formação dos atletas, que treinam muito para colher os frutos das conquistas. Esse título do vôlei feminino tem que ser muito comemorado", disse a prefeita Fátima Pacheco.



Formam a equipe de Quissamã, as atletas Bruna Pessanha, Maiara Alvarenga, Vanessa Marins, Camilla Rangel, Evelyn Barcelos, Fabrícia Carla, Júlia Andrade, Ludymila Reis, Thamara Aid, Ranna Anselmo, Raquel Paula Barcelos e Tais Pessanha, com comando do técnico Luis Felipe de Almeida, e apoio da auxiliar técnica Roselaine Moisés.