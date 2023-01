A prefeita Fátima Pacheco destacou o trabalho das pessoas que fizeram parte do processo de emancipação. - Divulgação

Quissamã - esta quarta-feira (3), a Prefeitura Municipal de Quissamã realizou a solenidade de hasteamento de bandeiras, no pátio da Prefeitura, com a execução do hino nacional e de Quissamã, em alusão à comemoração do 34º aniversário de emancipação político-administrativa do município. Em seguida, aconteceu a missa em ação de graças na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro.



Na tradicional cerimônia, a prefeita Fátima Pacheco, o vice-prefeito, Marcelo Batista, e o secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada, hastearam as bandeiras de Quissamã, do Brasil e do Estado do Rio.

A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro recebeu a tradicional missa. A cerimônia contou com a presença de secretários municipais, além dos vereadores Aílson Barreto, Fábio Castro, Cássio Reis, Janderson Barreto, Mazinho Batista, Simone Flores e Rildo Barcelos.



Na oportunidade, a prefeita Fátima Pacheco destacou o trabalho das pessoas que fizeram parte do processo de emancipação.



“Mais um aniversário de emancipação e eu parabenizo e agradeço toda população de Quissamã, além de todas pessoas que trabalharam nesse importante processo. Estamos iniciando esse novo ano pensando em muito mais investimentos na saúde, educação e na assistência social. Quissamã é uma cidade extraordinária”, comentou a Prefeita.



A data também marcou a segunda missa do Padre Romevaldo de Azevedo, novo responsável pela paróquia. "Hoje é o dia em que celebramos essa grande ação de graças por Quissamã. Que o município possa continuar em desenvolvimento, que tenha cada vez mais emprego para todos", disse.