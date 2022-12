Bom Gosto é um grupo musical brasileiro de pagode, formado em 1997 no bairro de Vila Valqueire, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, por Fábio Beça, Flávio Regis, André Neguinho, Fernando Macaé e Mug Aragão. Patricinha do Olho Azul, O Amor chegou, Curtindo a Vida e 300 Anos, estão entre os sucessos que serão cantados. - Divulgação

Publicado 26/12/2022 12:01

Para recepcionar 2023 da melhor maneira possível, a Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, está preparando um grandioso evento de réveillon, com shows da banda Jammil, que se apresentará na Praia de João Francisco e o Grupo Bom Gosto, em Barra do Furado, ambos no dia 31 de dezembro, a partir de 23h30. Todas as atrações são gratuitas.





A programação também contará com o tradicional show pirotécnico que promete colorir o céu da cidade, em ambas as praias. Este ano, após duas viradas sem eventos, serão aguardados além dos moradores do município, muitos turistas para o evento, que vai movimentar a economia local.

A Banda Jammil é uma banda brasileira de axé music. Teve como vocalista original Tuca Fernandes entre 1994 e 2011, fase em que extraiu os maiores sucessos como "Praieiro", "Tchau", "Ê, Saudade", "De Bandeja" e "É Verão" Divulgação



“Estamos preparando uma grande festa, pois Quissamã merece. Deixo o convite a todos, para que venham celebrar esse lindo e especial momento com a gente. Queremos receber 2023 unidos e agradecer pelo ano que passamos com saúde, com inúmeras conquistas e avanços”, destacou a prefeita Fátima Pacheco.



De acordo com a programação, por volta das 23h30, as apresentações começarão, mas minutos antes da virada, haverá pausa para que seja realizada uma oração e a contagem regressiva. Logo após, os músicos retornam ao palco para darem continuidade a festa que celebra o término de um ciclo e início de outro.



“A organização da estrutura do evento contará com todos os detalhes para garantir a segurança e bem-estar do público. A novidade para este réveillon será vista no céu, com a queima dos fogos de artifício com menos barulho e mais cores”, afirmou a secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas.



Atrações nacionais



A Banda Jammil é uma banda brasileira de axé music. Teve como vocalista original Tuca Fernandes entre 1994 e 2011, fase em que extraiu os maiores sucessos como "Praieiro", "Tchau", "Ê, Saudade", "De Bandeja" e "É Verão".



