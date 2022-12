A pesquisa também abordou o desempenho dos serviços oferecidos à população - Divulgação

Quissamã - A gestão da prefeita Fátima Pacheco em Quissamã atingiu a marca de 80,4% de aprovação em pesquisa realizada no município, nos dias 14 e 15 de dezembro, pelo Instituto GPP. No total, foram ouvidas 400 pessoas, que relataram sobre diversos assuntos relacionados à administração pública.

De acordo com a pesquisa, 80,4% aprova a gestão, 15,1% desaprova e 4,5% não sabe. Na última pesquisa, realizada em maio, a aprovação estava em 76,7%.

"Tivemos um ano de muito trabalho, que resultou em grandes conquistas. Avançamos em várias áreas importantes, como obras, habitação, educação e geração do primeiro emprego. Em 2022, que ainda não acabou, já entregamos 12 obras, melhorando a infraestrutura do município. Trabalhamos sempre para o bem-estar da população", disse a prefeita Fátima Pacheco.

A pesquisa também abordou o desempenho dos serviços oferecidos à população. No topo, assim como aconteceu em maio, ficou Limpeza Pública e Coleta de Lixo com 86,8% de aprovação. Na sequência, Educação com 78,4%; Iluminação Pública com 76,5%; Assistência Social 73,8%; e Esporte com 72,9% fechando os cinco primeiros lugares.

"Nessas pesquisas, avaliamos o resultado para analisar os temas mais elogiados e os que ainda necessitam de um reforço. É um trabalho em parceria com a população", completa Fátima Pacheco.