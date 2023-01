Léo Santana é conhecido como "Gigante", sendo um dos principais nomes da música baiana na atualidade - Divulgação

Léo Santana é conhecido como "Gigante", sendo um dos principais nomes da música baiana na atualidadeDivulgação

Publicado 12/01/2023 11:08 | Atualizado 12/01/2023 11:08

Quissamã - O cantor Léo Santana promete movimentar a Praia de João Francisco, em Quissamã, no próximo domingo (15), a partir das 18h. O baiano é uma das atrações do Verão Viver Quissa 2023, da Prefeitura de Quissamã, que tem uma programação repleta de atividades até fevereiro. O show é totalmente gratuito.

“O Verão Viver Quissa é um sucesso, com atividades culturais, esportivas e turísticas. Convidamos a todos para o show do Léo Santana, que promete levar um grande público para a Praia de João Francisco”, disse a prefeita Fátima Pacheco.

Com enorme carisma, Léo Santana é conhecido como “Gigante”, sendo um dos principais nomes da música baiana na atualidade. Léo também é um ícone nas redes sociais e contabiliza mais de 17 milhões de seguidores no seu perfil do Instagram, mais de 1,4 milhões de seguidores no Twitter, 1,5 milhões na sua página no Facebook, 2,3 milhões de inscritos no seu Canal no Youtube, além de mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

“O Verão Viver Quissa está sendo feito para atrair todos os públicos. Léo Santana é um dos artistas mais badalados da atualidade, e no domingo ele estará em Quissamã”, conta Kitiely Freitas, secretária municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer.