O principal produto da rota é a cana-de-açúcar, que teve uma cultura predominante na região durante séculos e deixou marcado um legado histórico, gastronômico e culturalDivulgação

Publicado 20/01/2023 09:57 | Atualizado 20/01/2023 09:59

Quissamã - O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) vai receber do Ministério do Turismo (MTur) aproximadamente R$ 4,9 milhões para a construção de portais e totens turísticos do projeto Rota Turística Regional Caminhos do Açúcar. O projeto tem o objetivo de impulsionar o turismo nos 17 municípios que fazem parte consórcio.



Com uma população de aproximadamente um milhão de habitantes, as regiões Norte e Noroeste Fluminense onde se localiza a rota Caminhos do Açúcar é ideal para desenvolver o turismo rural, de natureza, ecoturismo, agroturismo e turismo gastronômico, entre outros. A rota foi criada em 2021, e a previsão é que ela possa ser inaugurada no final deste ano, ampliando a experiência dos turistas e a capacidade de visitações na região. “Será uma rota de grande relevância no incremento da receita dos municípios. O Turismo é uma das principais formas de propagação da cultura, das belezas naturais, além de promover a inclusão social e gerar oportunidades de emprego e renda. Agradecemos todo apoio do Mtur nesse processo de estruturação, que será essencial para o fomento dessa atividade turística", destacou Vinícius Viana, secretário executivo do Cidennf.



Segundo a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, a implantação dos portais e totens deve trazer uma identificação visual moderna e atualizada para as cidades que fazem parte do projeto. “Com esse apoio financeiro, o Ministério do Turismo ajuda os municípios a estruturarem seus atrativos turísticos, mantendo viva a história e a cultura de suas regiões, movimentando a economia local, gerando renda e colocando as cidades brasileiras no radar de visitantes brasileiros e estrangeiros. Ganham os municípios e ganha o Brasil”, destacou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.



O Consórcio, atualmente, agrega 17 municípios nas regiões Norte e Noroeste do estado do Rio de Janeiro em quatro regiões turísticas diferentes. São eles: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Itaperuna, Macaé, Miracema, Porciúncula, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra e Varre-Sai.

Composta por mais 300 km de extensão, a rota Caminhos do Açúcar tem capacidade de fortalecer o turismo rural com atrativos que reúnem diversos circuitos culturais e religiosos, de acordo com as vocações e potencialidades das cidades consorciadas. O principal produto da rota é a cana-de-açúcar, que teve uma cultura predominante na região durante séculos e deixou marcado um legado histórico, gastronômico e cultural.