A Secretaria Municipal de Cultura, PatrimÎnio Histórico e Lazer preparou uma programação especial para o verão, que conta com uma série de shows gratuitos - Divulgação

Publicado 20/01/2023 11:43 | Atualizado 20/01/2023 11:44

Quissamã - Promovendo um grande show e totalmente gratuito, a Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, leva o samba e pagode de Xande de Pilares a Barra do Furado, no próximo sábado (21), a partir das 23h. O cantor e compositor é uma das atrações do Verão Viver Quissa 2023, que tem uma programação repleta de atividades até fevereiro.

E os sucessos são muitos: “Velocidade da Luz”, “Tá Escrito”, e “Deixa Acontecer”. Composições e parcerias que também fizeram sucesso na voz de outros intérpretes, como Diogo Nogueira, Arlindo Cruz e a eterna Beth Carvalho. O artista também se destacou por participar do Grupo Revelação, de 1991 até 2014, quando lançou grandes sucessos que marcaram gerações.

Ao sair do grupo, lançou seu primeiro trabalho solo chamado "Perseverança". Com shows por todo país, um dos seus lançamentos mais recentes é o álbum e ao vivo "Pagode da Tia Gessy", de 2022, com 43 composições distribuídas ao longo de 30 faixas.

A Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer preparou uma programação especial para o verão, que conta com uma série de shows gratuitos. Diversas atividades esportivas e culturais, voltadas para todas as idades, também estão na agenda do Verão Viver Quissa 2023.