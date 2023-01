Dennis é um fenômeno, com mais de 1,3 bilhão de visualizações no Youtube, quase 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e eleito o melhor DJ do Brasil em duas oportunidades - Divulgação

Dennis é um fenômeno, com mais de 1,3 bilhão de visualizações no Youtube, quase 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e eleito o melhor DJ do Brasil em duas oportunidadesDivulgação

Publicado 26/01/2023 11:19

Quissamã - Dennis é a próxima atração Verão Viver Quissa 2023. A Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, promove o show de forma totalmente gratuita, levando o funk e música eletrônica à Praia de João Francisco, nesta sexta-feira (27), às 22h. O Verão Viver Quissa tem uma grade de programação repleta de atividades até fevereiro.

Dennis é um fenômeno, com mais de 1,3 bilhão de visualizações no Youtube, quase 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e eleito o melhor DJ do Brasil em duas oportunidades. O DJ é um dos mais conhecidos do Brasil e apontado como o precursor na mistura do funk com eletrônica.

O artista promoveu parcerias com nomes de diferentes ritmos da música, como: Maiara e Maraisa, Kevinho, Wesley Safadão, Kevin O Chris, Thiaguinho, Dilsinho, Claudia Leitte, Buchecha, Ludmilla, Xamã e Mumuzinho. Além dos sucessos recentes "Sou teu fã"; "Deixa de onda"; "Só você"; e "Agora é tudo meu", Dennis DJ já é nome importante do funk no Brasil desde que produziu "Cerol na mão" e "Vai lacraia" no início dos anos 2000.

A Secretaria municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer preparou uma programação especial para o verão, que conta com uma série de shows gratuitos. Diversas atividades esportivas e culturais, voltadas para todas as idades, também estão na agenda do Verão Viver Quissamã 2023.