Futebol dos Artistas, neste domingo (5), em Quissamã - Divulgação

Publicado 01/02/2023 18:25 | Atualizado 01/02/2023 18:28

Quissamã - Neste domingo (5), a arena esportiva da Praia de João Francisco em Quissamã vai receber o Futebol dos Artistas, com o elenco da Novela “Mar do Sertão” da TV Globo, a partir das 14h. O evento faz parte da programação do Verão Viver Quissa 2023.

O time dos artistas globais será composto pelos atores Sérgio Guizé (Zé Paulino), Renato Góes (Tertulino), Pedro Lamin (Maruan), Thardelly Lima (Vespertino), Gustavo Galvino (Mirinho), Felipe Veloso (Thomás Carvalhal) e Gabriel Godoy (Márcio Castro). Já o time de Quissamã terá no elenco atletas e personalidades da cidade, confirmando a paixão local pelo futebol.

Para a secretária municipal de Esporte e Juventude de Quissamã, Isis Chagas, este é um momento de diversão, que reúne toda família e é tradicionalmente muito aguardado.

“As equipes dos artistas e dos jogadores de Quissamã participarão de uma partida de Beach Soccer. Como nos anos anteriores, o tradicional Futebol dos Artistas é promovido pela Prefeitura de Quissamã dentro da programação esportiva do Verão Viver Quissa, como um evento sempre marcado por muita competição e alegria”, ressaltou a secretária de Esporte e Juventude.