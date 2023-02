Publicado 01/02/2023 18:19

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria Municipal de Educação, abriu as inscrições para o Programa de Bolsas de Estudos de Ensino Superior, nesta terça-feira (31). Ao todo são 32 vagas, sendo 30 para diversos cursos e dois para medicina. O edital está disponível no site da Prefeitura (AQUI)

Os interessados devem realizar o cadastro até o 10 de fevereiro de forma online, através do link no portal da Prefeitura, ou presencialmente na sede da Prefeitura de Quissamã – situada à Rua Conde de Araruama, 425, Centro — de segunda a quinta-feira, de 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30; e sexta-feira, de 8h30 às 11h30. A análise dos documentos e do perfil socioeconômico dos candidatos acontece de 13 a 24 de fevereiro. O resultado preliminar será publicado no dia 27 de fevereiro.

A seleção dos candidatos será processada pela Comissão de Seleção e Acompanhamento de Bolsas de Estudo, a partir da análise dos comprovantes socioeconômicos juntamente com outras documentações comprobatórias. As bolsas de estudo serão de 50% a 100%, de acordo com a renda per capita da família do universitário. A bolsa integral será concedida ao aluno cuja renda mensal familiar per capita não exceda o valor de um salário mínimo nacional; 90% para até dois salários mínimos; 80% para até três salários mínimos; 70% para até quatro salários mínimos; e 50% será concedido para até quatro salários mínimos.

"Na inscrição presencial, precisamos da ficha de inscrição completamente preenchida. Importante também que organizem toda documentação e realizem a sua inscrição dentro do prazo. Caso apareçam dúvidas, estaremos à disposição para orientá-los", destacou o coordenador do Departamento de Bolsas da Secretaria Municipal de Educação, Germano Machado.