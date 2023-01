A renovação do contrato é fruto do constante diálogo do Governo Municipal com a Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS) - Divulgação

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã renovou o contrato com o Governo do Estado do Rio, que mantém no município a aplicação do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), proporcionando maior segurança para a população.

O Proeis permite que o município contrate policiais militares, enquanto estão fora de sua escala rotineira de trabalho, para atender às demandas de Segurança Pública. Atualmente Quissamã conta com duas equipes do Proeis por dia, com oito policiais militares, e bons resultados na área da segurança.

A renovação do contrato é fruto do constante diálogo do Governo Municipal com a Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS), por meio da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito.

“Mantemos encontros com o comando do 32° BPM (Macaé), sempre na busca por fortalecer os programas de segurança no município e a adoção de ações que possam resultar em benefícios para a população”, disse o secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada.

A Prefeitura de Quissamã está em constante diálogo com órgãos de segurança — polícias Militar e Civil — para abordar estratégias para a intensificar as ações integradas, com a participação das forças de segurança do município. “Ao tratar de questões ligadas à Segurança Pública é fundamental ouvir a população, agregar programas sociais e oferecer estratégias eficazes de cooperação com a PM e Civil”, observou a prefeita Fátima Pacheco.