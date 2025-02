Jovens beneficiários devem realizar recadastramento conforme calendário estabelecido - Foto: Divulgação

Jovens beneficiários devem realizar recadastramento conforme calendário estabelecidoFoto: Divulgação

Publicado 23/02/2025 19:42

Quissamã - A partir da próxima segunda-feira (24), os jovens beneficiários do Programa Jovens em Ação deverão realizar o recadastramento obrigatório para garantir a continuidade do auxílio. O processo seguirá um cronograma específico, de acordo com a instituição de ensino, e acontecerá entre 24 de fevereiro e 14 de março, no Centro de Referência da Juventude e unidades do CRAS, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h.

O programa, desenvolvido pela Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, atende cerca de 450 jovens entre 15 e 18 anos, oferecendo experiências profissionais, culturais e educacionais, além de um auxílio mensal de R$ 300. A secretária Tânia Magalhães reforça a importância do recadastramento para manter o acompanhamento do desempenho dos participantes.

Os responsáveis devem comparecer ao local indicado no cronograma portando documentos como comprovante de residência, declaração escolar atualizada, comprovante de renda e outros exigidos.