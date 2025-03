Alunos do 1º ao 5º ano participam da Avaliação Contínua da Aprendizagem em Quissamã, uma ação do Ministério da Educação - Foto: Divulgação

Publicado 25/03/2025 18:33

Quissamã - A rede municipal de ensino de Quissamã iniciou nesta segunda-feira (24) a aplicação da Avaliação Contínua da Aprendizagem (CAEd), que seguirá até quarta-feira (26). A avaliação, aplicada em todas as unidades escolares, integra o programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), do Ministério da Educação, que visa garantir a alfabetização de todas as crianças até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

Na Escola Municipal Professora Tânia Regina Paula, localizada no bairro Piteiras, 556 alunos do 1º ao 5º ano participaram da avaliação. Este é o primeiro ano em que todos os alunos do Ensino Fundamental da rede municipal de Quissamã estão sendo avaliados. No ano passado, apenas os estudantes do 2º ano realizaram o exame.

A CAEd tem o objetivo de aferir o nível de aprendizagem dos estudantes, identificando possíveis defasagens educacionais, especialmente no contexto pós-pandemia. Os dados coletados servirão para a criação de estratégias pedagógicas voltadas à recomposição do aprendizado e melhoria contínua da educação.

Marilúzia Massena, coordenadora de Gestão Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, ressaltou a importância da avaliação. "A avaliação nos permite acompanhar de perto o desenvolvimento dos estudantes e pensar em soluções para garantir que nenhum aluno fique para trás. O CAEd é uma ferramenta essencial para a melhoria da qualidade do ensino e para a construção de políticas públicas eficazes", destacou Marilúzia.

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é uma iniciativa de colaboração entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o objetivo de assegurar o direito à alfabetização das crianças em todo o Brasil.

Alunos do 1º ao 5º ano participam da Avaliação Contínua da Aprendizagem em Quissamã, uma ação do Ministério da Educação Foto: Divulgação