Alunos do CAEEQ participam de atividades pedagógicas e recreativas durante apresentação para familiaresFoto: Divulgação
Centrinho de Quissamã mostra força da inclusão em evento com pais e responsáveis
Apresentação das atividades do CAEEQ evidencia desenvolvimento integral de alunos com necessidades especiais
Jovens vivenciam desafios da inclusão em atividade lúdica no Centro de Referência da Juventude
Experiências práticas durante o Setembro Verde despertam empatia e conscientização sobre acessibilidade
Alfabetização ganha novo impulso com ProLEEI 2025/2026 em Quissamã
Programa do MEC reforça práticas pedagógicas na Educação Infantil e prepara educadores para novas metodologias
Quissamã alerta beneficiários sobre riscos do vício em jogos de azar
Palestra do Programa Renda Mínima reforça conscientização e uso responsável dos recursos familiares
Quissamã celebra 20 anos da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ
Evento reúne autoridades e reforça importância da capacitação de gestores públicos
Quissamã marca presença em conferência nacional pela igualdade racial
Representante do município leva voz da população negra para debates em Brasília e busca inspiração para políticas públicas inclusivas
