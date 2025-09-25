Alunos do CAEEQ participam de atividades pedagógicas e recreativas durante apresentação para familiares - Foto: Divulgação

Publicado 25/09/2025 16:32

Quissamã - O Centro de Atendimento Educacional Especializado de Quissamã (CAEEQ), conhecido como Centrinho, abriu suas portas nesta quarta-feira (24) para receber pais e responsáveis em uma apresentação que destacou a diversidade de atividades voltadas ao desenvolvimento integral dos alunos. O encontro, realizado no auditório da Prefeitura, mostrou como o projeto trabalha eixos cognitivo, social e afetivo, unindo aprendizado e inclusão de forma personalizada.

As atividades do Centrinho incluem oficinas de artes, psicomotricidade, musicalização, terapia ocupacional e jogos pedagógicos, pensadas para estimular a autonomia e atender às necessidades específicas de cada estudante. Além da equipe de profissionais especializados, os alunos têm acesso a transporte e alimentação, garantindo conforto e segurança.

“Apresentar o Centrinho é mostrar nosso compromisso com a educação inclusiva e a qualidade do ensino. Queremos que cada aluno tenha as ferramentas para aprender, se desenvolver e se sentir valorizado”, afirmou o secretário de Educação, José Henrique Abreu.

A coordenadora de Educação Inclusiva, Cyntia Teixeira, explicou que a centralização dos serviços em um espaço dedicado permitiu otimizar recursos e melhorar o atendimento especializado. “Antes, a sala de recursos funcionava nas próprias escolas. Com o CAEEQ, conseguimos oferecer uma estrutura completa, com profissionais capacitados e atividades diversificadas, atendendo melhor às necessidades dos nossos alunos”, destacou.

Também participaram da apresentação a coordenadora de Gestão Pedagógica, Verônica Carvalho, e a coordenadora adjunta, Jéssica Bernardo, reforçando a importância de políticas públicas que promovam a inclusão e a equidade no ensino.