Representantes de Quissamã acompanham a abertura do workshop no NUPEM e apresentam experiências do município - Foto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 13:32

Quissamã - Quissamã entrou em cena no VI Workshop do Geoparque Aspirante Costões e Lagunas com uma comitiva empenhada em mostrar que o turismo local pode crescer sem perder identidade. O encontro, aberto no NUPEM da UFRJ, em Macaé, reuniu especialistas, gestores e representantes municipais que discutem até esta sexta o futuro do território e as novas formas de relacionamento com a natureza e a cultura regional.

A equipe de Quissamã contou com o secretário Arnaldo Mattoso, a assessora de Turismo Danielle Feyo, a turismóloga Adriana da Silva e a artesã Rosângela Santana. Juntos, eles apresentaram o olhar do município para um turismo que abraça tradição, gera renda e mantém os valores ambientais como prioridade. Logo no início da programação, o público acompanhou a análise dos resultados das Oficinas Vivenciais, que abordaram educação, conservação, turismo, cultura e gestão integrada.

As atividades iniciais foram conduzidas por Danielle Feyo, que trouxe o aprendizado das oficinas e provocou reflexões sobre responsabilidade territorial. Em seguida, técnicos e pesquisadores expuseram caminhos para fortalecer o desenvolvimento regenerativo, conceito que orienta a proposta do Geoparque.

O secretário Arnaldo Mattoso reforçou a importância de participar dessa construção coletiva. Segundo ele, o workshop cria pontes para ações que unam sustentabilidade, cultura e economia. Danielle Feyo também destacou que o processo amplia a consciência sobre o território e abre espaço para políticas mais conectadas com as necessidades ambientais e sociais.

A presença do município fortalece a articulação regional e reafirma o compromisso de Quissamã com um turismo sustentável e alinhado à proteção do patrimônio natural e cultural. O workshop segue com debates técnicos, trocas de experiências e a criação conjunta de iniciativas voltadas ao futuro do Geoparque Aspirante Costões e Lagunas.