Representantes de Quissamã acompanham a apresentação da nova edição do Dossiê Mulher no Centro do Rio Foto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 13:31

Quissamã - Quissamã marcou presença no lançamento da 20ª edição do Dossiê Mulher 2025 com a missão de fortalecer a luta contra a violência de gênero. A solenidade, realizada na Sala Cecília Meireles, no Centro do Rio, apresentou dados impactantes que acenderam um alerta no estado: mais de 154 mil mulheres buscaram ajuda nas delegacias ao longo do último ano, o maior número registrado em uma década.

O município foi representado pela coordenadora de Políticas para Mulheres, Gabriela Vasconcelos, e pelo coordenador de Direitos Humanos e Cidadania, Jorge Luiz Rodrigues. O levantamento produzido pelo Instituto de Segurança Pública, em parceria com a Secretaria Estadual da Mulher, evidencia que companheiros e ex-companheiros permanecem como principais autores das agressões. O documento também revela que cerca de 22 mil vítimas enfrentaram, simultaneamente, violência psicológica e moral, quadro que reforça a complexidade das situações.

Em Quissamã, a resposta a essas violações se estrutura em uma rede integrada de acolhimento e proteção. A Sala Girassol, o CEAM, o Neah e a Patrulha Maria da Penha funcionam de maneira articulada para oferecer suporte imediato e orientar as vítimas. Para a secretária interina de Direitos Humanos e primeira-dama, Valquíria Barcelos, esse trabalho conjunto garante mais segurança e eficiência nas ações.

Segundo ela, quando os serviços atuam em sintonia, o atendimento se torna mais completo e humanizado, permitindo que cada mulher receba a proteção adequada. Gabriela Vasconcelos também destacou o Dossiê como ferramenta indispensável para orientar políticas públicas e fortalecer estratégias de enfrentamento.

A secretária estadual da Mulher, Heloísa Aguiar, lembrou que o documento chega à sua vigésima edição consolidado como referência e instrumento técnico para aprimorar ações em defesa das mulheres. Para ela, o estudo ajuda a compreender a realidade, ajustar políticas e ampliar a rede de proteção em todo o estado.

A presença de Quissamã no evento reforça o compromisso do município com o enfrentamento às violências e mostra que a união das instituições é essencial para garantir dignidade e segurança às mulheres fluminenses.