Representantes de Quissamã acompanham a apresentação da nova edição do Dossiê Mulher no Centro do Rio Foto: Divulgação
Dossiê Mulher 2025 será lançado em Quissamã e vai reforçar políticas de proteção feminina
Município prestigia solenidade no Rio e destaca união dos serviços que atendem vítimas de violência de gênero
Quissamã marca presença no VI Workshop do Geoparque e reforça aposta no turismo sustentável
Município participa de debates no NUPEM/UFRJ e destaca integração regional, regeneração ambiental e valorização cultural
Abertura do COSUD 2025 conta com a presença do prefeito Marcelo Batista por Quissamã
Quissamã marca posição nos debates regionais em agenda liderada pelo prefeito Marcelo Batista
Semana dos Direitos Humanos mobiliza Quissamã com ações que fortalecem cidadania e inclusão
Programação reúne cuidado, reflexão e serviços essenciais para marcar o Dia Internacional dos Direitos Humanos
Ação Social leva dignidade e serviços essenciais para moradores de Caxias e Barra do Furado
Atendimento especial marca o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e reforça o compromisso de Quissamã com inclusão e cidadania
Chefe do ADA cai em operação da Polícia Civil na Linha Azul
Investigação fecha o cerco contra Mezenga, apontado como liderança do tráfico em Quissamã, e apreende drogas, celulares e dinheiro
