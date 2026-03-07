Servidores e moradores comentam decisão que retirou centenas de trabalhadores da administração municipal - Foto: Douglas Smmithy

Servidores e moradores comentam decisão que retirou centenas de trabalhadores da administração municipalFoto: Douglas Smmithy

Publicado 07/03/2026 19:14 | Atualizado 08/03/2026 10:34

Quissamã - A decisão do prefeito de Quissamã, Marcelo Batista, de exonerar mais de 800 servidores contratados ainda repercute de forma intensa no município. Passados alguns dias do anúncio, o assunto segue dominando conversas nas ruas, nas redes sociais e principalmente no comércio local, que teme reflexos diretos na economia da cidade.

A medida ocorreu na semana passada e atingiu grande parte dos trabalhadores contratados que atuavam em diferentes setores da administração municipal. A justificativa apresentada pela gestão foi a necessidade de reorganizar as contas públicas diante de um cenário financeiro considerado delicado.

Mesmo com o argumento de ajuste fiscal, a decisão gerou forte reação entre moradores, servidores e comerciantes. Muitos avaliam que a saída simultânea de centenas de trabalhadores pode provocar redução na circulação de dinheiro na economia local, especialmente em uma cidade de porte pequeno, onde o funcionalismo público possui peso significativo no consumo.

Empresários do comércio relatam preocupação com a possível queda nas vendas nas próximas semanas. A expectativa é que o impacto apareça principalmente em supermercados, lojas e serviços, setores que dependem do movimento gerado pela renda de servidores e suas famílias.

A administração municipal afirmou que a decisão buscou preservar áreas consideradas essenciais, como saúde, educação e limpeza urbana, evitando atrasos de salários e problemas mais graves na prestação de serviços públicos.

Mesmo assim, o episódio segue alimentando debates na cidade. Moradores questionam os efeitos sociais da medida e cobram explicações mais detalhadas sobre a situação financeira do município e os próximos passos da gestão.

Enquanto o assunto permanece em evidência, a exoneração em massa se transforma em um dos temas políticos mais comentados em Quissamã neste início de ano, com reflexos que ultrapassam o setor público e alcançam toda a dinâmica econômica da cidade.

Servidores e moradores comentam decisão que retirou centenas de trabalhadores da administração municipal Foto: Reprodução

