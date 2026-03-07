Servidores e moradores comentam decisão que retirou centenas de trabalhadores da administração municipalFoto: Douglas Smmithy
Demissão em massa em Quissamã provoca reação e acende alerta no comércio local
Exoneração de mais de 800 contratados pela gestão municipal continua repercutindo e levanta preocupação sobre impactos na economia da cidade
Alexandra Moreira cobra revisão anual e plano para repor perdas salariais em Quissamã
Vereadora afirma que defasagem acumulada chega a 52,85% e pede cumprimento da data base de março
Recorde de arrecadação e demissão em massa: conta não fecha em Quissamã
Mesmo com arrecadação recorde de R$ 530 milhões em 2025, prefeito Marcelo Batista corta mais de 800 cargos e gera reação na cidade
Mandado judicial é cumprido e adolescente é apreendido em Quissamã
Ação do 32º BPM no bairro Piteiras atende determinação da Justiça e reforça atuação integrada na cidade
Exonerações e cortes ampliam crise política em Quissamã e provocam reação de ex-prefeito
Ajuste fiscal anunciado por Marcelo Batista gera reação negativa e amplia debate sobre gestão e herança administrativa
Cadastro Único chega a Machadinha e garante acesso a benefícios sociais em Quissamã
Mutirão leva atualização e novos cadastros à comunidade quilombola para evitar perda de direitos
