Moradores de Machadinha recebem atendimento do CadÚnico em ação realizada na escola da comunidadeFoto: Divulgação
Cadastro Único chega a Machadinha e garante acesso a benefícios sociais em Quissamã
Mutirão leva atualização e novos cadastros à comunidade quilombola para evitar perda de direitos
Quissamã investe na base e inicia formação do ProLEEI 2026 para fortalecer leitura na infância
Capacitação reúne professores e gestores e reforça compromisso com alfabetização desde os primeiros anos
Quissamã lança programa e garante 2,8 toneladas de sementes para fortalecer produção de feijão
Encontro com agricultores marca investimento de R$ 48 mil e reforça apoio técnico à agricultura familiar
Megaprojeto de R$ 900 milhões promete transformar Barra do Furado
Complexo industrial na divisa entre Quissamã e Campos prevê estaleiro, 2 mil empregos e início das obras em 2026
Bois malhadinhos e show de Lohanzinho marcam a terça de Carnaval em Quissamã
Programação concentra atrações na Avenida Barão de Vila Franca e reforça tradição popular da festa
Amor pelo samba rompe barreiras e leva paciente da UTI à avenida em Quissamã
Força-tarefa da Saúde garante que foliã internada há três meses acompanhe desfile do bloco do coração com segurança e emoção
