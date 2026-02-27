Moradores de Machadinha recebem atendimento do CadÚnico em ação realizada na escola da comunidade - Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2026 14:41

Quissamã - Quissamã ampliou o acesso aos programas sociais ao levar o mutirão do Cadastro Único para dentro da comunidade quilombola de Machadinha. A ação aconteceu no auditório da Escola Municipal Quilombola Felizarda Maria da Conceição de Azevedo e reuniu dezenas de moradores em busca de atualização de dados e novos registros no sistema federal.

Equipes técnicas prestaram orientações individualizadas, esclareceram dúvidas e realizaram cadastros que garantem acesso a benefícios como Bolsa Família e Gás do Povo. A iniciativa teve como foco evitar que famílias deixem de receber auxílio por falta de informação ou dificuldade de deslocamento até a área central da cidade.

A secretária de Assistência Social, Valquíria Barcelos, destacou que a meta é assegurar que os serviços socioassistenciais alcancem todos os públicos, principalmente comunidades mais distantes. Segundo ela, levar o atendimento até Machadinha representa um compromisso com a inclusão e a dignidade das famílias.

A coordenadora do Cadastro Único no município, Adília Carla, explicou que a prioridade foi atualizar cadastros desatualizados e incluir moradores que ainda não estavam registrados, fortalecendo o direito de acesso aos programas do Governo Federal. Ela ressaltou que a distância da comunidade exige estratégias itinerantes para garantir cobertura total.

O atendimento contou com suporte do Cras de Santa Catarina, unidade responsável pela região. A coordenadora Tatyara de Paula afirmou que descentralizar o serviço aproxima o poder público da realidade da população e facilita a vida de quem mais precisa.