Bois malhadinhos desfilam na Avenida Barão de Vila Franca e mantêm viva a tradição cultural de Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 17/02/2026 12:30

Quissamã - A tradição dos bois malhadinhos toma conta da Avenida Barão de Vila Franca nesta terça-feira (17), de Carnaval em Quissamã. A programação concentra as principais atrações da noite e promete reunir moradores e visitantes em um dos momentos mais aguardados da folia no município.

A partir das 20h, o Boi Malhadinho Majestade abre os desfiles, seguido pelo Boi Malhadinho Alegria, às 21h, e pelo Boi Malhadinho Renascer, às 22h. Cada grupo leva para a avenida cores, personagens e encenações que atravessam gerações, mantendo viva uma das manifestações culturais mais marcantes da cidade.

Às 23h, o Bloco Rubro Negro entra na programação, ampliando o clima festivo no Centro. Encerrando a noite, à meia-noite, o cantor Lohanzinho sobe ao palco com repertório voltado para animar o público e fechar o Carnaval em alto astral.

A terça-feira reforça o perfil tradicional da festa, que aposta na cultura popular e na participação das famílias. carnaval cultura tradição