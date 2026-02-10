Reconhecimento do MEC reforça o trabalho das escolas de Quissamã na alfabetização e na aprendizagem das criançasFoto: Divulgação
Quissamã conquista Selo Ouro do MEC e reforça compromisso com a alfabetização na idade certa
Reconhecimento nacional destaca políticas educacionais do município, que somou 132 pontos e garantiu avanço no direito de ler e escrever desde os primeiros anos escolares
