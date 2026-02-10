Reconhecimento do MEC reforça o trabalho das escolas de Quissamã na alfabetização e na aprendizagem das crianças - Foto: Divulgação

Reconhecimento do MEC reforça o trabalho das escolas de Quissamã na alfabetização e na aprendizagem das criançasFoto: Divulgação

Publicado 10/02/2026 12:51

Quissamã - Quissamã voltou a ganhar projeção no cenário educacional brasileiro ao receber o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada 2025, concedido pelo Ministério da Educação. O resultado final, divulgado na última segunda-feira (9), colocou o município entre os destaques da avaliação federal ao alcançar 132 pontos, desempenho que confirma o fortalecimento das políticas públicas voltadas à alfabetização.

O reconhecimento simboliza mais do que números. Representa o esforço contínuo de professores, gestores, equipes pedagógicas e estudantes para garantir que crianças aprendam a ler e escrever no tempo certo. Somente no último ano, cerca de 380 alunos concluíram o ciclo de alfabetização na rede municipal, reflexo direto de ações estruturadas e planejamento educacional consistente.

O prefeito Marcelo Batista celebrou a conquista e destacou o trabalho coletivo desenvolvido nas escolas. Para ele, o selo é resultado de dedicação diária e compromisso com a educação de base. Segundo o gestor, o prêmio pertence à cidade, às unidades escolares e, principalmente, aos alunos que avançam no processo de aprendizagem.

Além da pontuação expressiva, Quissamã se destacou pelo conjunto de iniciativas articuladas ao programa federal ao longo de 2025. Todos os estudantes do 1º ao 5º ano participaram das avaliações do CAEd, e os anos finais também foram incluídos, garantindo a avaliação de todo o Ensino Fundamental em larga escala.

Outro avanço importante foi a adesão ao material complementar voltado à alfabetização e à recomposição das aprendizagens, ofertado pelo Estado e adotado por todas as escolas dos Anos Iniciais. O município ainda conquistou o segundo lugar na etapa regional do Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas pela Leitura, na categoria Recomposição das Aprendizagens.

O secretário municipal de Educação, José Henrique Abreu, ressaltou que a organização pedagógica e a participação ampla nas avaliações permitiram um diagnóstico real do aprendizado. Segundo ele, os dados orientaram ações mais eficazes para fortalecer a alfabetização e recuperar defasagens, garantindo avanços consistentes.