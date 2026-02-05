Visita técnica ao galpão que vai abrigar a futura unidade fabril do Guaraná Macahé, na ZEN de Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 05/02/2026 17:01

Quissamã - O avanço da indústria em Quissamã ganha forma concreta com a chegada da fábrica do Guaraná Macahé à Zona Especial de Negócios, espaço que vem se firmando como motor do desenvolvimento econômico local. A escolha do município para receber a nova unidade fabril reforça a confiança do setor produtivo no potencial da cidade e na estrutura oferecida para novos empreendimentos.

Na terça feira, dia 3, o prefeito Marcelo Batista visitou o galpão onde será instalada a fábrica, acompanhado da primeira dama e secretária de Assistência Social, Valquíria Barcelos, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, além de técnicos da pasta. Os diretores da empresa, Constantino Rodriguez, Andrés Rodriguez e Manuel Rodriguez, apresentaram o projeto e detalharam as próximas etapas da implantação.

Com área construída de cerca de 1.300 metros quadrados, a unidade tem previsão de iniciar as atividades no primeiro semestre de 2026. A capacidade estimada é de até 1 milhão de litros por mês, com expectativa de gerar aproximadamente 15 empregos diretos, ampliando a renda e movimentando a economia do município.

A instalação integra o programa Quissamã Empreendedor, que aposta na diversificação econômica, na atração de investimentos e no fortalecimento da ZEN como área estratégica para negócios. A proposta é criar um ambiente favorável para empresas que buscam infraestrutura, logística eficiente e apoio institucional.

Durante a visita, o prefeito Marcelo Batista destacou que o crescimento planejado passa pela geração de oportunidades e pela parceria com o setor privado. Segundo ele, a chegada do Guaraná Macahé simboliza um novo momento para a economia local, com mais empregos e novas perspectivas para a população.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo ressaltou que o projeto já apresenta resultados práticos e consolida a ZEN como referência regional. Para a empresa, fatores como qualidade da água, localização e estímulos do programa municipal foram decisivos na escolha por Quissamã.

A chegada da fábrica reforça o caminho adotado pelo município, que aposta no desenvolvimento sustentável, no fortalecimento da indústria e na criação de um ambiente seguro para quem quer investir e crescer.