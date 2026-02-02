Atletas cruzam a linha de chegada na Praia de João Francisco após percurso em meio à naturezaFoto: Divulgação
Jurubatiba Eco Trail Run leva atletas às trilhas de João Francisco e reforça vocação esportiva de Quissamã
Prova reuniu corredores de vários municípios em um domingo de superação, natureza e celebração no litoral
Verão Viver Quissamã transforma orlas em palco de esporte, música e convivência
Programação reúne famílias, atletas e veranistas em um domingo de lazer, saúde e celebração nas praias do município
Barra do Furado ganha ponto de apoio e transporte de saúde mais perto da população
Nova estrutura amplia atendimento, aproxima serviços públicos e melhora o deslocamento de pacientes em Quissamã
Férias inclusivas transformam lazer em encontro, acolhimento e autoestima em Quissamã
Oficina reúne pessoas com deficiência em atividades criativas e reforça a inclusão como prática cotidiana no município
Chuvas castigam ruas de Quissamã e mobilizam força-tarefa para recuperar vias
Reparos emergenciais avançam em pontos críticos e buscam garantir segurança e fluidez no trânsito após dias de temporal
Estádio de Quissamã entra na rota da modernização e ganha iluminação para jogos noturnos
Investimento de R$ 450 mil viabiliza nova estrutura e amplia o uso do espaço esportivo pela comunidade e categorias de base
