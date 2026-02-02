Atletas cruzam a linha de chegada na Praia de João Francisco após percurso em meio à natureza - Foto: Divulgação

Publicado 02/02/2026 12:42

Quissamã - O esporte voltou a ocupar lugar de destaque em Quissamã neste domingo com a realização da terceira edição do Jurubatiba Eco Trail Run. A largada e a chegada aconteceram no espaço de lazer da Praia de João Francisco, reunindo atletas, famílias e visitantes em um cenário que mistura desafio físico, paisagem preservada e clima de confraternização.

A corrida integrou a programação do Verão Viver Quissamã 2026 e ofereceu estrutura completa ao longo do percurso, com pontos de apoio, hidratação e suporte aos participantes. A proposta foi garantir segurança e conforto, permitindo que cada atleta vivesse a experiência da prova com tranquilidade do início ao fim.

Após cruzarem a linha de chegada, os corredores encontraram um ambiente de festa. O trio elétrico comandado por Angeli Guerra transformou o encerramento da prova em um momento de celebração coletiva, com música, aplausos e reconhecimento ao esforço de quem encarou as trilhas.

A presença de autoridades locais marcou a largada e a premiação, reforçando o papel do esporte como ferramenta de saúde, lazer e desenvolvimento. Para os organizadores, a corrida já se consolidou no calendário esportivo regional, atraindo participantes de diferentes cidades e fortalecendo o turismo esportivo.

Realizado em área próxima ao Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, o evento uniu corrida, contato com a natureza e valorização ambiental, destacando um dos maiores patrimônios naturais do município. A classificação geral e por categorias está disponível no site oficial de apuração de tempos.