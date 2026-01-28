Trechos da Rodovia Dom Américo recebem reparos após danos provocados pelas chuvas em QuissamãFoto: Divulgação
Chuvas castigam ruas de Quissamã e mobilizam força-tarefa para recuperar vias
Reparos emergenciais avançam em pontos críticos e buscam garantir segurança e fluidez no trânsito após dias de temporal
Estádio de Quissamã entra na rota da modernização e ganha iluminação para jogos noturnos
Investimento de R$ 450 mil viabiliza nova estrutura e amplia o uso do espaço esportivo pela comunidade e categorias de base
Alunos de Quissamã começam o ano letivo com uniformes garantidos na rede municipal
Distribuição de cerca de 20 mil peças alcança 16 escolas e reforça organização do início das aulas marcado para 4 de fevereiro
Novo trator fortalece apoio ao produtor rural em Quissamã
Equipamento amplia frota da Patrulha Agrícola e garante mais eficiência no atendimento ao campo
Cuidado que chega ao campo e faz diferença na produção
Assistência veterinária gratuita fortalece criadores, protege rebanhos e impulsiona a atividade rural em Quissamã
Quissamã ajusta estratégias e reforça parceria com o Estado para ampliar a segurança
Reunião com coordenação do CPROEIS avalia resultados, redefine metas e projeta ações para os próximos meses
