Trechos da Rodovia Dom Américo recebem reparos após danos provocados pelas chuvas em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 28/01/2026 14:41

Quissamã - As ruas de Quissamã sentiram o impacto dos temporais que atingiram o município nos últimos dias. O volume intenso de chuva abriu buracos, danificou o asfalto e comprometeu a circulação de veículos, exigindo resposta rápida para preservar a segurança de motoristas e pedestres.

Equipes técnicas foram mobilizadas para recuperar trechos considerados estratégicos, como a Rodovia Dom Américo, que liga a localidade da Penha à Praia de João Francisco, e a Avenida Amílcar Pereira da Silva. Nessas áreas, os serviços incluíram recomposição do pavimento e aplicação de massa asfáltica nos pontos mais afetados.

Na Avenida Amílcar Pereira da Silva, próximo à sede da Guarda Civil Municipal, os trabalhos foram intensificados, com foco na melhoria da trafegabilidade e na redução dos riscos de acidentes. As intervenções contam com apoio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, ampliando a capacidade de resposta às demandas geradas pelas chuvas.

O esforço segue em outros locais já mapeados pelas equipes técnicas. A prioridade é restabelecer as condições das vias e garantir que a cidade continue funcionando com segurança, mesmo após um período de instabilidade climática que exigiu atenção redobrada e ação imediata.