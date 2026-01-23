Trator 0 km passa a integrar a frota da Patrulha Agrícola e reforça os serviços prestados aos produtores rurais - Foto: Ilustração

Publicado 23/01/2026 08:08

Quissamã - O campo de Quissamã ganhou um reforço importante nesta semana com a chegada de um trator 0 km, que passa a integrar a frota da Patrulha Agrícola e amplia a capacidade de atendimento aos produtores rurais do município. Com o novo equipamento, o número de tratores disponíveis sobe para 11, fortalecendo o suporte às atividades agrícolas e contribuindo para a melhoria dos serviços no meio rural.

O modelo adquirido, um Valtra BM115, oferece mais conforto e segurança aos operadores, com cabine fechada e ar-condicionado, além de maior desempenho nas operações. A entrega ocorreu no Parque de Exposições e reuniu gestores, técnicos e servidores ligados ao setor agrícola.

O investimento total foi de R$ 389.800,00, viabilizado por meio de emenda parlamentar, com contrapartida do município. A ampliação da frota representa um avanço na modernização dos serviços e no fortalecimento da produção local, refletindo diretamente na rotina de quem vive do campo.

Somente em 2025, a Patrulha Agrícola realizou 1.186 atendimentos, número que evidencia a demanda crescente e a importância do apoio público ao produtor rural. Com o novo trator, a expectativa é de mais agilidade, eficiência e qualidade no atendimento, garantindo melhores condições de trabalho e impulsionando o desenvolvimento do setor agrícola em Quissamã.