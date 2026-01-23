Trator 0 km passa a integrar a frota da Patrulha Agrícola e reforça os serviços prestados aos produtores ruraisFoto: Ilustração
Novo trator fortalece apoio ao produtor rural em Quissamã
Equipamento amplia frota da Patrulha Agrícola e garante mais eficiência no atendimento ao campo
Cuidado que chega ao campo e faz diferença na produção
Assistência veterinária gratuita fortalece criadores, protege rebanhos e impulsiona a atividade rural em Quissamã
Quissamã ajusta estratégias e reforça parceria com o Estado para ampliar a segurança
Reunião com coordenação do CPROEIS avalia resultados, redefine metas e projeta ações para os próximos meses
Rede de proteção se une para garantir vaga e acolhimento a estudantes em Quissamã
Educação e Conselho Tutelar alinham procedimentos para acelerar a inserção escolar de crianças e adolescentes
Orientação na pista reforça segurança no acesso à Praia de João Francisco
Blitz educativa reúne agentes e motoristas em Quissamã para incentivar atitudes responsáveis e reduzir riscos no trânsito
Bolsa-Atleta abre prazo de renovação e reforça apoio a talentos de Quissamã
Programa garante auxílio financeiro a atletas que representam o município em competições oficiais
