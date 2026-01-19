Atividades aquáticas e shows musicais movimentaram Barra do Furado durante o fim de semanaFoto: Divulgação
Verão esquenta Quissamã com esporte, música e lazer para toda a família
Programação do Verão Viver Quissamã 2026 ocupa praias, lagoas e balneários e atrai moradores e visitantes
Quissamã afina os tamborins e organiza Carnaval com diálogo e investimento
Reunião no Sobradinho define detalhes dos desfiles e garante apoio financeiro a blocos e bois malhadinhos
Quissamã abre 2026 com mensagem de união e propósito
Palestra motivacional reúne equipes e reforça o papel humano por trás do serviço público
Quissamã lança força-tarefa permanente para elevar padrão da limpeza urbana
Programa integra equipes, amplia serviços nos bairros e aposta em organização para melhorar o dia a dia da população
Sol que educa: Quissamã aposta em energia limpa para transformar escolas
Projeto prevê usina solar para 16 unidades de ensino e une economia, sustentabilidade e futuro para alunos e professores
Sol, música e família na areia marcam o primeiro domingo típico do verão em Quissamã
Praias cheias, atrações para todas as idades e clima de alegria deram o tom da estreia do Verão Viver Quissamã 2026
