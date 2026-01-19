Atividades aquáticas e shows musicais movimentaram Barra do Furado durante o fim de semana - Foto: Divulgação

Publicado 19/01/2026 13:30 | Atualizado 19/01/2026 13:55

Quissamã - O fim de semana ganhou clima de festa e convivência em Quissamã, onde o Verão Viver Quissamã 2026 levou esporte, lazer e música a diferentes pontos do município. A proposta transformou praias, lagoas e balneários em espaços de encontro, diversão e descanso, reunindo famílias, jovens e turistas em dias marcados pelo sol e pela animação.

Em Barra do Furado, o sábado foi de movimento intenso na Barrinha, com atividades aquáticas acompanhadas por instrutores. Caiaque, pedalinho e stand up paddle fizeram a alegria de crianças e adultos. A moradora Jocimara Pereira aproveitou o dia ao lado do filho Maycon, de 6 anos. Segundo ela, a experiência foi especial. O menino participou das atividades com entusiasmo, em um ambiente organizado e seguro.

À noite, o cantor Reggis Netto comandou o trio elétrico e fechou a programação em clima de celebração. Já na Praia do Visgueiro, o grupo Xote Carioca animou o público com forró e músicas populares, enquanto o espaço recreativo garantiu diversão durante a tarde.

As atrações seguem neste domingo, com atividades aquáticas na Lagoa da Garça, além de shows em Barra do Furado e João Francisco, mantendo o clima de verão e confraternização. Os espaços recreativos continuam funcionando aos fins de semana e feriados, ampliando as opções de lazer ao longo da temporada.