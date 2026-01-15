Representantes de blocos e bois malhadinhos participam de encontro no Centro Cultural Sobradinho para alinhar o Carnaval de Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 15/01/2026 15:21

Quissamã - O Carnaval de Quissamã começou a ganhar forma antes mesmo do primeiro toque do surdo. O prefeito Marcelo Batista e a secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas, reuniram-se nesta quarta-feira (14), no Centro Cultural Sobradinho, com representantes de blocos carnavalescos e bois malhadinhos para ajustar os últimos detalhes da festa que vai tomar a Avenida Barão de Vila Franca durante cinco dias de folia.

O encontro serviu para alinhar logística, programação e organização dos desfiles, garantindo segurança, fluidez e espaço para todas as agremiações. Entre os pontos definidos, estão horários, estrutura e a presença de novidades na avenida. Uma delas é a estreia do Bloco Bate-Bola, que desfila oficialmente pela primeira vez na sexta-feira de Carnaval, ampliando a diversidade da programação.

Neste ano, o município destinou mais de R$ 178 mil em subvenções para as associações carnavalescas, recurso que fortalece as tradições populares e ajuda a movimentar a economia criativa local. O investimento assegura melhores condições para que blocos e bois malhadinhos mantenham viva uma das manifestações culturais mais marcantes da cidade.

Durante a reunião, Marcelo Batista ressaltou o valor simbólico do encontro. Segundo ele, o Sobradinho representa a identidade cultural do município e reforça a importância do diálogo direto com quem faz o Carnaval acontecer. O prefeito destacou ainda que o apoio financeiro demonstra respeito aos fazedores de cultura e reconhecimento do impacto social e econômico da festa.

A secretária Kitiely Freitas reforçou que a organização antecipada é fundamental para o sucesso do evento e para a valorização da cultura popular. De acordo com ela, a subvenção garante não apenas a realização dos desfiles, mas também o fortalecimento dos grupos culturais ao longo do ano.

Representando a Associação de Moradores de Santa Catarina, Baixinho agradeceu a manutenção da programação carnavalesca no bairro pelo segundo ano consecutivo, ressaltando o sentimento de pertencimento e valorização da comunidade. A ordem oficial dos desfiles será divulgada nos próximos dias pela Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer.