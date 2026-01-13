Gestores públicos e produtores rurais de Quissamã e São João da Barra durante encontro sobre fortalecimento da produção leiteira - Foto: Divulgação

Publicado 13/01/2026 13:57

Quissamã - Quissamã colocou a produção leiteira no centro do debate ao reunir gestores públicos e produtores rurais em um encontro voltado ao futuro do campo. A conversa, realizada na sede administrativa do município, aproximou experiências de Quissamã e São João da Barra, abriu espaço para o diálogo franco com quem vive da terra e reforçou um caminho comum baseado em cooperação, inovação e sustentabilidade.

O encontro teve como foco alinhar ações, apresentar programas de apoio já em andamento e compartilhar práticas que vêm dando resultado no aumento da produtividade e na melhoria da renda dos produtores. A proposta foi clara: fortalecer a cadeia do leite a partir da união regional e do suporte técnico contínuo.

Participaram da reunião o prefeito Marcelo Batista, o secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Cosme Francisco Chagas, o subsecretário Rildo Barcelos, além da comitiva de São João da Barra, formada pela secretária de Agricultura e Pesca, Fabiana dos Santos Silva, pelo subsecretário Dyemmes Viana e por produtores rurais do município vizinho.

Durante o diálogo, Marcelo Batista destacou que Quissamã vem se estruturando para atender quem produz. Segundo ele, o município mantém uma equipe técnica preparada e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da pecuária leiteira, com orientação constante e apoio direto ao produtor, do pequeno ao médio.

Cosme Francisco Chagas reforçou que a integração entre municípios amplia resultados. Para o secretário, trocar experiências, ouvir o produtor e alinhar estratégias regionais fortalece toda a cadeia produtiva, gera mais oportunidades no campo e contribui para uma produção mais eficiente e sustentável.

Representando São João da Barra, Fabiana dos Santos Silva avaliou o encontro como positivo e necessário. Ela destacou que o intercâmbio entre as gestões permite levar novas práticas aos produtores e valorizar o trabalho de quem sustenta a economia rural.

Entre as ações apresentadas, ganhou destaque o Programa Balde Cheio, que utiliza metodologia da Embrapa, aplicada pelo Sebrae, com foco na transferência de tecnologia para propriedades familiares. A iniciativa conta ainda com parcerias da Faerj e do Senar, ampliando o alcance do conhecimento técnico no campo.

Os produtores de Quissamã também contam com apoio veterinário especializado, programas permanentes de vacinação e ações voltadas ao bem-estar animal. Outro ponto importante é o programa de doação de sêmen para melhoramento genético, que busca formar rebanhos mais produtivos, resistentes e com melhor qualidade do leite.

Com investimento em assistência técnica, saúde animal e inovação, Quissamã consolida a pecuária leiteira como força econômica regional e reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável do campo.