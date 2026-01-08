Reunião em Quissamã define agenda de eventos culturais que deve movimentar a cidade em 2026 - Foto: Divulgação

Publicado 08/01/2026 12:29

Quissamã - A visita da representante do Sesc e da Fecomércio RJ, Aline Fidalgo, a Quissamã abriu oficialmente as tratativas para uma agenda robusta de eventos em 2026, com foco em cultura, lazer e fortalecimento da economia local. O encontro, realizado nesta terça-feira (6), reuniu a gestão municipal e lideranças da área cultural para definir ações que devem ampliar o fluxo de visitantes e aquecer o comércio ao longo do próximo ano.



Entre os encaminhamentos, ficou confirmado o retorno do projeto Sesc Verão ao município e a realização do Festival de Outono, marcado para os dias 24, 25 e 26 de abril. As iniciativas integram uma estratégia conjunta para diversificar a programação cultural, estimular o turismo e gerar oportunidades para trabalhadores e empreendedores locais.



O prefeito Marcelo Batista destacou que a construção desse calendário representa planejamento e visão de futuro. Segundo ele, parcerias com instituições consolidadas garantem eventos bem estruturados, capazes de impactar positivamente a cidade, da rede hoteleira aos pequenos negócios.



Para Aline Fidalgo, Quissamã tem potencial estratégico dentro do circuito regional de eventos do Sesc. Ela ressaltou que o apoio da Fecomércio RJ permite levar projetos de grande alcance ao município, fortalecendo a presença cultural e criando experiências acessíveis à população.



Também participaram da reunião a secretária de Assistência Social e primeira-dama, Valquíria Barcelos; a secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso; e o vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Cássio Reis.









