Público se reúne à beira-mar para acompanhar shows e a queima de fogos na virada do ano em QuissamãFoto: Reprodução

Publicado 30/12/2025 16:06

Quissamã - Quissamã entra na contagem regressiva para 2026 com uma celebração pensada para reunir famílias, amigos e visitantes em uma mesma vibração de alegria. O Réveillon Viver Quissamã ocupa três pontos do município com shows gratuitos, clima acolhedor e uma grande queima de fogos que marca a chegada do novo ano.

Na Praia de João Francisco, a festa começa às 22h com Xandão, preparando o público para a virada. À meia-noite, a cantora Amanda Amado assume o palco. Revelada nacionalmente após participação no The Voice Brasil, a artista macaense leva um repertório que passeia pelo samba, pagode, MPB e black music, criando uma trilha sonora vibrante para o primeiro minuto de 2026.

Em Barra do Furado, a programação também tem início às 22h, com Sheila Mattos. Na virada, o cantor e compositor Diney comanda o show principal. Conhecido por músicas gravadas por nomes como Belo, Ferrugem, Diogo Nogueira e Péricles, ele aposta em um repertório que mistura romantismo, swing e interação com o público.

Já na Praia do Visgueiro, a animação fica por conta da dupla Juliano e Mariano, que sobe ao palco às 23h30. O sertanejo romântico embala a espera pela meia-noite com canções sobre amizade, cotidiano e celebração.

Nos três pontos, a virada será acompanhada por uma queima de fogos preparada dentro das normas de segurança, garantindo um espetáculo visual para marcar o início do novo ano. Equipes de apoio das áreas de segurança, saúde e trânsito atuam durante toda a noite para assegurar tranquilidade ao público.

A proposta do Réveillon Viver Quissamã é simples e direta: celebrar a chegada de 2026 com acesso à cultura, convivência e sentimento de pertencimento, reforçando o município como destino de festas populares organizadas, acolhedoras e abertas a todos.