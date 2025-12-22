Centro administrativo de Quissamã terá funcionamento ajustado durante as festas de fim de ano - Foto: Ilustração

Publicado 22/12/2025 11:15

Quissamã - Quissamã entrou oficialmente no clima das festas de fim de ano com a definição do funcionamento das repartições públicas municipais. O Decreto nº 4.385 de 2025 estabeleceu ponto facultativo em datas estratégicas do Natal e do Ano Novo, permitindo planejamento antecipado tanto para servidores quanto para a população que utiliza os serviços administrativos.

O cronograma prevê ponto facultativo nos dias 24 e 26 de dezembro, em razão do Natal, e nos dias 31 de dezembro e 2 de janeiro, por conta das celebrações de Ano Novo. As datas cercam feriados nacionais e impactam principalmente o atendimento administrativo, que será retomado normalmente nos dias seguintes.

A medida busca organizar a rotina do município sem comprometer o interesse público. Áreas consideradas essenciais seguem com funcionamento garantido. Serviços de urgência em saúde, limpeza urbana e segurança pública mantêm o atendimento regular, com escalas definidas pelos responsáveis de cada setor.

O prefeito Marcelo Batista ressaltou que a decisão equilibra o cuidado com o servidor e a continuidade dos serviços básicos. Segundo ele, o recesso contribui para que o funcionalismo possa descansar e celebrar em família, sem prejuízo à população, que continuará assistida nas demandas prioritárias.

Com o decreto em vigor, Quissamã se organiza para o período festivo com planejamento, responsabilidade e atenção às necessidades coletivas.