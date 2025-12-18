Quissamã se prepara para receber atividades esportivas e culturais do Sesc Verão, ampliando opções de lazer para a população - Foto: Divulgação

Publicado 18/12/2025 11:27

Quissamã - Quissamã começa a desenhar um novo verão, com mais movimento nas praças, esporte ao ar livre e cultura acessível para todas as idades. A cidade deu um passo decisivo para integrar a programação do Sesc Verão 2026, iniciativa reconhecida em todo o Estado do Rio de Janeiro por levar atividades gratuitas que promovem qualidade de vida, bem-estar e convivência social.

O projeto do Sesc reúne atrações esportivas, culturais e educativas em diferentes municípios, sempre com uma agenda diversificada e pensada para públicos de todas as faixas etárias. A possível inclusão de Quissamã no roteiro é vista como uma oportunidade estratégica para fortalecer políticas públicas já desenvolvidas na cidade e ampliar o acesso da população a grandes programações.

A secretária municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas, destacou que integrar o calendário do Sesc Verão representa mais do que entretenimento. Segundo ela, a iniciativa amplia o acesso ao esporte e à cultura, dialoga com ações permanentes do município e valoriza espaços públicos como locais de encontro e troca.

O avanço nas tratativas foi confirmado durante uma reunião que contou com a participação do presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antônio Florencio de Queiroz Júnior, da equipe técnica da instituição e do deputado estadual Bruno Dauaire. No encontro, foi reconhecido o potencial de Quissamã para receber grandes eventos e integrar um circuito estadual voltado ao bem-estar e ao desenvolvimento regional.

Para o deputado, a cidade reúne organização, estrutura e um trabalho consistente nas áreas de esporte, lazer e cultura, fatores que fortalecem a candidatura ao Sesc Verão. A expectativa é de que a programação inclua atividades esportivas, recreativas e culturais, movimentando a cidade durante o verão e ampliando as opções de lazer para moradores e visitantes.

Com planejamento e articulação, Quissamã se prepara para viver um verão mais ativo, participativo e conectado com um dos projetos mais consolidados do estado.