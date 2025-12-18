Quissamã se prepara para receber atividades esportivas e culturais do Sesc Verão, ampliando opções de lazer para a populaçãoFoto: Divulgação
Quissamã entra no radar do Sesc Verão e projeta cidade mais viva em 2026
Município avança para integrar um dos maiores projetos de esporte, lazer e cultura do estado
Natal toma conta de Quissamã com arte, música e encontros que aquecem a cidade
Programação gratuita entre os dias 19 e 22 reúne teatro, cinema, cortejos e celebra tradições com participação da comunidade
Dezembro Vermelho leva informação, cuidado e prevenção à comunidade de Caxias
Ação na unidade de saúde uniu orientação, testes rápidos e atividades de bem-estar para fortalecer o combate às ISTs
Debate sobre Direitos Humanos movimenta Quissamã e reforça prioridades de inclusão
Encontro reúne moradores, jovens e especialistas para discutir desafios e avanços na proteção de garantias fundamentais
Quissamã conquista Selo Prata de Transparência e fortalece compromisso com gestão aberta
Reconhecimento estadual destaca avanços na modernização administrativa e no acesso claro às informações públicas
Juventude de Quissamã celebra nova etapa do Jovens em Ação em noite marcada por orgulho e esperança
Cento e cinquenta participantes receberam certificados e compartilharam histórias de transformação no Centro de Referência da Juventude
