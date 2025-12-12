Comitiva de Quissamã celebra o Selo Prata de Transparência durante evento do TCE-RJ no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Comitiva de Quissamã celebra o Selo Prata de Transparência durante evento do TCE-RJ no Rio de JaneiroFoto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 12:04

Quissamã - Quissamã ganhou novo impulso na agenda de modernização ao receber o Selo Prata de Transparência Pública durante o encontro PNTP 2025: Promovendo a Transparência Pública, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A certificação elevou o clima de orgulho entre gestores e servidores, que enxergam no reconhecimento a prova de que o município está construindo uma administração mais aberta, responsável e próxima da população.

A comitiva que representou a cidade incluiu o prefeito Marcelo Batista, o chefe de Gabinete Márcio Fernandes, o secretário de Fazenda José Alves de Alvarenga, o controlador-geral Alex Sandro Barcelos, o coordenador de Modernização e Transparência Gelson Azevedo e o coordenador-geral de Ciência e Tecnologia Rodrigo Siqueira. O grupo marcou presença em um dos eventos mais relevantes do calendário de governança pública do estado.

Marcelo Batista ressaltou que o Selo Prata traduz o esforço coletivo das equipes e simboliza avanço real na maneira como o município organiza e disponibiliza suas informações. Para ele, uma gestão transparente reafirma direitos, gera confiança e aproxima o cidadão das decisões públicas.

O controlador-geral Alex Sandro Barcelos destacou que o resultado é fruto de um trabalho técnico contínuo, com atualização de sistemas, revisão de processos e adoção de práticas sólidas de governança. Segundo ele, Quissamã estruturou uma política permanente de transparência que já demonstra efeitos práticos na rotina administrativa.

O reconhecimento se consolidou graças a iniciativas como a modernização do Portal da Transparência, a ampliação da transparência ativa, o aprimoramento da prestação de contas, o fortalecimento da Controladoria-Geral e o uso de ferramentas de integridade que facilitaram o acesso a dados públicos.

O evento reuniu representantes do Senado Federal, da Controladoria-Geral da União e da Transparência Internacional Brasil, além de gestores de diversas regiões. A solenidade apresentou experiências de destaque no país e encerrou com a entrega dos selos Ouro, Prata e Diamante aos municípios que se sobressaíram no ciclo 2025 do Programa Nacional de Transparência Pública, coordenado pela Atricon.

Para Quissamã, a certificação representa mais que um prêmio: é um marco que estimula a continuidade das ações de modernização, reforça a responsabilidade na gestão e incentiva a participação cidadã.