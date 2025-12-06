Moradores e representantes institucionais discutem a proposta de titulação durante encontro na Casa de Artes de Machadinha - Foto: Divulgação

Moradores e representantes institucionais discutem a proposta de titulação durante encontro na Casa de Artes de MachadinhaFoto: Divulgação

Publicado 06/12/2025 17:46

Quissamã - A comunidade quilombola de Machadinha deu um passo firme rumo à consolidação de seus direitos territoriais ao aprovar a proposta de titulação apresentada durante uma reunião na Casa de Artes. O encontro reuniu moradores, lideranças locais e instituições parceiras, que analisaram ponto a ponto os detalhes da proposta. A aprovação unânime refletiu o sentimento de pertencimento e a esperança de ver, enfim, um capítulo histórico se transformar em realidade.

O clima dentro da Casa de Artes misturou expectativa e alívio. Representantes da comunidade, como André Luiz Sacramento, presidente da Arquima, celebraram o alinhamento institucional. Ele lembrou que a caminhada é antiga e marcada por resistência. Segundo André, a decisão coletiva fortalece a luta e sinaliza que a regularização territorial está cada vez mais próxima de sair do papel.

Autoridades municipais e representantes de órgãos parceiros acompanharam a reunião. A procuradora-geral do município, Grimas Mattos, explicou que o trabalho técnico segue com rigor para garantir total segurança jurídica ao projeto. Já o prefeito Marcelo Batista ressaltou a importância de construir um caminho sólido ao lado da comunidade, reafirmando o compromisso de levar a proposta à Câmara Municipal com transparência e responsabilidade.

A titulação do território de Machadinha se transformou em um movimento conjunto, guiado por diálogo, memória e identidade. O encontro reforçou a união entre comunidade e instituições, que agora avançam para as próximas etapas legais com a convicção de que a história quilombola precisa ser reconhecida e protegida.