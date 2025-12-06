Representantes de Quissamã e do Iphan conversam sobre projetos de preservação durante encontro na Sede AdministrativaFoto: Divulgação
Iphan visita Quissamã e reforça parceria para ampliar proteção do patrimônio histórico
Equipe técnica conhece fazendas, museus e espaços culturais que guardam a memória do município
Comunidade de Machadinha aprova avanço para garantir titulação do território quilombola
Reunião na Casa de Artes reforça união entre moradores e instituições em uma etapa decisiva para a segurança territorial
Quissamã marca presença no VI Workshop do Geoparque e reforça aposta no turismo sustentável
Município participa de debates no NUPEM/UFRJ e destaca integração regional, regeneração ambiental e valorização cultural
Dossiê Mulher 2025 será lançado em Quissamã e vai reforçar políticas de proteção feminina
Município prestigia solenidade no Rio e destaca união dos serviços que atendem vítimas de violência de gênero
Abertura do COSUD 2025 conta com a presença do prefeito Marcelo Batista por Quissamã
Quissamã marca posição nos debates regionais em agenda liderada pelo prefeito Marcelo Batista
Semana dos Direitos Humanos mobiliza Quissamã com ações que fortalecem cidadania e inclusão
Programação reúne cuidado, reflexão e serviços essenciais para marcar o Dia Internacional dos Direitos Humanos
