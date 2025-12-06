Representantes de Quissamã e do Iphan conversam sobre projetos de preservação durante encontro na Sede Administrativa - Foto: Divulgação

Representantes de Quissamã e do Iphan conversam sobre projetos de preservação durante encontro na Sede AdministrativaFoto: Divulgação

Publicado 06/12/2025 17:46

Quissamã - A equipe regional do Iphan de Cabo Frio chegou a Quissamã com um objetivo claro: se aproximar da história do município e avançar na análise dos processos de tombamento que envolvem a Fazenda Mandiquera, o Museu Casa Quissamã, o Mato de Pipa e o território de Machadinha. A visita, realizada na Sede Administrativa, colocou frente a frente técnicos do instituto e gestores locais que compartilham a mesma preocupação com a preservação da memória coletiva.

O encontro foi marcado por diálogos francos e pela sensação de que cada patrimônio visitado representa um pedaço vivo da identidade quissamaense. A titular do escritório regional, Carina Mendes, apresentou detalhes sobre os processos em andamento e reforçou o compromisso institucional de acompanhar cada etapa com rigor técnico e sensibilidade histórica.

O prefeito Marcelo Batista destacou o valor simbólico da presença do Iphan no município e lembrou que o cuidado com o patrimônio é um gesto de respeito às gerações passadas e futuras. A secretária Kitiely Freitas também apontou que a proteção dos espaços culturais fortalece o sentimento de pertencimento da população, enquanto o secretário Arnaldo Mattoso explicou que o patrimônio bem cuidado abre portas para novas oportunidades turísticas e econômicas.

A visita encerrou com a certeza de que Quissamã segue na trilha da valorização de sua memória, alinhada ao olhar especializado do Iphan, que reconhece no município um território rico em cultura, história e tradição.