Jovens exibem os certificados conquistados em mais uma etapa do programa Jovens em Ação, em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 11/12/2025 14:42

Quissamã - Os jovens de Quissamã protagonizaram uma noite de conquistas no Centro de Referência da Juventude, onde cento e cinquenta participantes comemoraram mais uma etapa concluída no Jovens em Ação. O programa, criado para ampliar oportunidades profissionais e fortalecer trajetórias de adolescentes e jovens, tornou-se símbolo de incentivo, aprendizado e acolhimento no município.

A certificação reuniu quem aposta diariamente no futuro da cidade. Alunos receberam diplomas dos cursos de Inglês e da Oficina do Primeiro Emprego, com formações que incluíram Informática, Assistente Administrativo, Atendimento ao Cliente e Secretariado. As aulas, oferecidas pelo Prepara Cursos, reforçaram competências técnicas e abriram portas importantes para o primeiro passo no mercado de trabalho.

O programa, lançado em 2019, vai além da capacitação. Ele garante vivências culturais, atividades educativas e uma renda mensal de trezentos reais, apoio que ajuda muitas famílias a manter o jovem estudando e projetando caminhos possíveis.

Entre as vozes que marcaram a cerimônia, Maria Luiza Viana, de 19 anos, resumiu o sentimento compartilhado. “O Jovens em Ação mudou minha vida. Aprendi, cresci e me sinto preparada para buscar novas oportunidades”, contou, visivelmente emocionada.

Mães e responsáveis também celebraram. Aparecida Andrade, mãe da assistida Vitória Rita, falou sobre o impacto do projeto em casa. “Minha filha encontrou incentivo, apoio e aprendizado. É uma oportunidade que faz diferença na vida dos jovens e das famílias”, disse.

O prefeito Marcelo Batista destacou a importância do investimento contínuo na juventude, reforçando que o futuro de Quissamã passa pelas chances oferecidas hoje. A secretária de Assistência Social, Valquíria Barcelos, lembrou que cada certificado representa um novo horizonte, enquanto a coordenadora Rose Rodrigues celebrou a evolução visível dos participantes durante o processo formativo.

A solenidade ainda contou com a participação das subsecretárias Rosane Barros e Elizabeth Sans, além de representantes do Prepara Cursos, que acompanharam a entrega de certificados e o encerramento emocionado da turma.

A noite terminou com abraços apertados, sorrisos largos e a certeza de que Quissamã segue fortalecendo caminhos para a juventude que sonha, se dedica e transforma sua própria história.