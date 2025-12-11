Agentes mirins recolhem resíduos no manguezal de Barra do Furado durante atividade ambiental - Foto: Divulgação

Publicado 11/12/2025 14:42

Quissamã - Moradores de Barra do Furado encontraram no CRAS um espaço de acolhimento, conversa franca e informação acessível durante mais uma atividade do Dezembro Vermelho, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. A mobilização levou testagem rápida, orientações e ações educativas que reforçaram a importância de falar abertamente sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis, Aids e hepatites virais.

A roda de conversa abriu caminhos para que dúvidas fossem esclarecidas sem constrangimento. Técnicos da saúde explicaram formas de prevenção, reforçaram a importância do uso de preservativos e destacaram que o tratamento adequado garante qualidade de vida e interrompe cadeias de transmissão. O encontro também tratou do estigma que ainda envolve as ISTs, tema presente nos relatos de quem buscou atendimento e ouviu histórias parecidas.

A coordenadora do Programa IST/Aids e Hepatites Virais, Nayla Santos, ressaltou que o Dezembro Vermelho é uma porta essencial para o diagnóstico precoce. Segundo ela, identificar a infecção no início permite iniciar o cuidado rapidamente e amplia as chances de bem-estar no longo prazo.

A ação também teve atendimentos individuais e entrega de materiais informativos, garantindo que cada participante saísse do local com orientação clara e segurança para procurar a rede de saúde sempre que necessário.

O Dezembro Vermelho segue com outras atividades ao longo do mês, reforçando o compromisso de Quissamã em ampliar o acesso à prevenção, ao cuidado integral e ao diálogo que salva vidas.