Agentes mirins recolhem resíduos no manguezal de Barra do Furado durante atividade ambientalFoto: Divulgação

Publicado 11/12/2025 14:41

Quissamã - O manguezal de Barra do Furado virou sala de aula ao ar livre durante a ação Agente Mirim: Mangue mais limpo, futuro mais vivo, que reuniu adolescentes para uma manhã dedicada à preservação e ao reconhecimento do valor desse ecossistema. A atividade, integrada ao Programa Municipal de Educação Ambiental, reforçou a responsabilidade coletiva no cuidado com o ambiente que sustenta espécies, famílias e modos de vida tradicionais.

Os participantes recolheram cerca de cinquenta quilos de resíduos, quantidade que escancara o impacto do descarte irregular e a urgência de ações permanentes. Técnicos do ProMEA explicaram que o mangue atua como berçário natural, protege a fauna, filtra a água e garante o equilíbrio ecológico que sustenta a pesca artesanal da comunidade.

A coordenadora do Agente Mirim, Drielle Euzébio, destacou que cada jovem saiu da atividade com a sensação de que pequenas atitudes mudam o cenário ao redor. Segundo ela, ver o grupo engajado cria vínculos afetivos com o território e fortalece o senso de responsabilidade.

A secretária de Assistência Social, Valquíria Barcelos, lembrou que o programa forma cidadãos atentos ao futuro. Ela apontou que educar para o cuidado ambiental também significa abrir caminhos para que adolescentes enxerguem seu papel na transformação da cidade.

O secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Cosme Francisco das Chagas, ressaltou que defender o manguezal é assegurar a continuidade da vida que depende dele. Para ele, unir restauração da área, participação comunitária e envolvimento da juventude mantém vivo o compromisso com a sustentabilidade de Barra do Furado.

A ação fechou o dia com sensação de dever cumprido e com o manguezal um pouco mais limpo, simbolizando que o futuro começa com o que se faz agora.