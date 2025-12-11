Agentes mirins recolhem resíduos no manguezal de Barra do Furado durante atividade ambientalFoto: Divulgação
Jovens ocupam manguezal de Barra do Furado em ação que une limpeza, consciência e pertencimento
Agente Mirim mobiliza adolescentes para retirar 50 quilos de resíduos e reforça a importância do cuidado com um dos ecossistemas mais valiosos da região
Quissamã brilha no Circuito Litorâneo e celebra terceiro lugar com raça e talento
Equipe mostra evolução, vence o Vasco por quatro a dois e volta para casa fortalecida pelo espírito coletivo
Iphan visita Quissamã e reforça parceria para ampliar proteção do patrimônio histórico
Equipe técnica conhece fazendas, museus e espaços culturais que guardam a memória do município
Comunidade de Machadinha aprova avanço para garantir titulação do território quilombola
Reunião na Casa de Artes reforça união entre moradores e instituições em uma etapa decisiva para a segurança territorial
Quissamã marca presença no VI Workshop do Geoparque e reforça aposta no turismo sustentável
Município participa de debates no NUPEM/UFRJ e destaca integração regional, regeneração ambiental e valorização cultural
Dossiê Mulher 2025 será lançado em Quissamã e vai reforçar políticas de proteção feminina
Município prestigia solenidade no Rio e destaca união dos serviços que atendem vítimas de violência de gênero
