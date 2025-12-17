Cortejo natalino leva música, cores e o espírito do Natal para ruas e praças de Quissamã, reunindo famílias e visitantes - Foto: Divulgação

Publicado 17/12/2025 11:30

Quissamã - Quissamã se prepara para viver dias de emoção, afeto e celebração com a programação especial de Natal 2025. A cidade recebe, entre os dias 19 e 22 de dezembro, uma série de atividades culturais gratuitas que ocupam diferentes espaços públicos e convidam moradores e visitantes a compartilhar momentos de alegria, convivência e tradição.

A agenda reúne apresentações teatrais e musicais, sessões de cinema ao ar livre e cortejos natalinos que percorrem bairros e comunidades, sempre acompanhados pela presença simbólica do Papai Noel. A proposta é simples e poderosa: aproximar as pessoas, valorizar os talentos locais e resgatar o clima de esperança que marca o período natalino.

A abertura acontece na sexta-feira (19), no Auditório da Prefeitura, com o Auto de Natal encenado pelos alunos da Oficina de Teatro do Centro Cultural Sobradinho. Logo depois, a partir das 18h, o Cortejo Natalino com Presépio Vivo segue pelas ruas, transformando o espaço urbano em palco e encantando o público.

No sábado (20) e no domingo (21), a Praça Domingos Barcelos Rodrigues, no bairro Santa Catarina, concentra parte da programação com a apresentação musical Orquestrando a Vida e sessões da CIDENNF Cultural, que exibem os filmes Ritmo de Natal e 10 Horas para o Natal, ampliando o acesso ao cinema e à produção cultural.

O encerramento ocorre na segunda-feira (22), na Barra do Furado, com um cortejo especial que contará com a participação da Banda de Gaitas de Fole Escocesa Brazilian Piper, prometendo um desfecho marcante para a programação.

A secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas, ressalta o cuidado na construção da agenda. Segundo ela, o Natal é um convite ao encontro e à ocupação afetiva dos espaços da cidade, fortalecendo laços e memórias coletivas.

Auto de Natal destaca artistas da cidade e emoção no palco

Entre os destaques da programação está o Auto de Natal, espetáculo que valoriza talentos locais e reforça a tradição cristã com linguagem sensível e acessível. Com texto e direção de Leíze Maciel e direção compartilhada com Kauã Sales, a montagem apresenta cenários pensados especialmente para a ocasião e um elenco formado por moradores do município.

Letícia Barcelos interpreta Maria, Lucas Barcelos vive José e Laura Gomes assume o papel do Anjo Gabriel. A encenação conta ainda com a presença dos Reis Magos, pastores e personagens simbólicos como Estrela Guia, Vento, Lua e Tempo, compondo uma narrativa poética que dialoga com diferentes gerações.

A apresentação reforça o papel da cultura como espaço de expressão, pertencimento e cuidado com a cidade, transformando o Natal em uma experiência coletiva, viva e próxima da realidade local.