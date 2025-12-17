Cortejo natalino leva música, cores e o espírito do Natal para ruas e praças de Quissamã, reunindo famílias e visitantesFoto: Divulgação
Natal toma conta de Quissamã com arte, música e encontros que aquecem a cidade
Programação gratuita entre os dias 19 e 22 reúne teatro, cinema, cortejos e celebra tradições com participação da comunidade
Natal toma conta de Quissamã com arte, música e encontros que aquecem a cidade
Programação gratuita entre os dias 19 e 22 reúne teatro, cinema, cortejos e celebra tradições com participação da comunidade
Dezembro Vermelho leva informação, cuidado e prevenção à comunidade de Caxias
Ação na unidade de saúde uniu orientação, testes rápidos e atividades de bem-estar para fortalecer o combate às ISTs
Debate sobre Direitos Humanos movimenta Quissamã e reforça prioridades de inclusão
Encontro reúne moradores, jovens e especialistas para discutir desafios e avanços na proteção de garantias fundamentais
Quissamã conquista Selo Prata de Transparência e fortalece compromisso com gestão aberta
Reconhecimento estadual destaca avanços na modernização administrativa e no acesso claro às informações públicas
Juventude de Quissamã celebra nova etapa do Jovens em Ação em noite marcada por orgulho e esperança
Cento e cinquenta participantes receberam certificados e compartilharam histórias de transformação no Centro de Referência da Juventude
Barra do Furado recebe ação do Dezembro Vermelho com diálogo aberto e cuidado humanizado
Moradores participaram de roda de conversa, testagem rápida e orientações que reforçaram a importância da prevenção e do enfrentamento ao estigma
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.