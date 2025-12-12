Participantes acompanham palestra sobre direitos humanos em evento promovido em Quissamã - Foto: Divulgação

Participantes acompanham palestra sobre direitos humanos em evento promovido em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 12:07

Quissamã - Quissamã transformou a celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos em um momento de escuta, troca e renovação de compromissos. O município reuniu moradores, jovens da Guarda Mirim e do programa Jovens em Ação, servidores e representantes de diversas áreas para discutir caminhos que fortalecem a dignidade e a equidade no cotidiano.

O encontro destacou a palestra do advogado Mohand Araújo, mestre e doutorando da Universidade Federal Fluminense, que trouxe uma leitura atualizada sobre as tensões e os desafios que envolvem a defesa dos direitos fundamentais no Brasil. Ele lembrou que desigualdades históricas ainda afetam mulheres, indígenas, pessoas negras, moradores de áreas vulneráveis e a população LGBTQIAP+, exigindo atenção permanente do poder público e da sociedade.

A abertura ficou por conta da secretária interina de Direitos Humanos e Cidadania, Valquíria Barcelos, que pontuou a importância de manter políticas voltadas à proteção e inclusão. Para ela, celebrar a data é reafirmar diariamente o esforço coletivo de garantir respeito e oportunidades a todos os cidadãos.

O secretário de Governo, Róbisson da Silva Serra, reforçou que o município trabalha para transformar garantias legais em ações reais na vida das pessoas, aproximando os serviços públicos de quem mais precisa.

A iniciativa também resgatou o significado histórico da data, marcada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento que serve de guia para a construção de sociedades mais justas desde 1948.

Com uma participação diversa e engajada, o evento reafirmou a intenção de Quissamã em ampliar espaços de diálogo, fortalecer políticas públicas e estimular o protagonismo social em torno da defesa dos direitos humanos.