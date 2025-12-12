Participantes acompanham palestra sobre direitos humanos em evento promovido em QuissamãFoto: Divulgação
Debate sobre Direitos Humanos movimenta Quissamã e reforça prioridades de inclusão
Encontro reúne moradores, jovens e especialistas para discutir desafios e avanços na proteção de garantias fundamentais
Debate sobre Direitos Humanos movimenta Quissamã e reforça prioridades de inclusão
Encontro reúne moradores, jovens e especialistas para discutir desafios e avanços na proteção de garantias fundamentais
Quissamã conquista Selo Prata de Transparência e fortalece compromisso com gestão aberta
Reconhecimento estadual destaca avanços na modernização administrativa e no acesso claro às informações públicas
Juventude de Quissamã celebra nova etapa do Jovens em Ação em noite marcada por orgulho e esperança
Cento e cinquenta participantes receberam certificados e compartilharam histórias de transformação no Centro de Referência da Juventude
Barra do Furado recebe ação do Dezembro Vermelho com diálogo aberto e cuidado humanizado
Moradores participaram de roda de conversa, testagem rápida e orientações que reforçaram a importância da prevenção e do enfrentamento ao estigma
Jovens ocupam manguezal de Barra do Furado em ação que une limpeza, consciência e pertencimento
Agente Mirim mobiliza adolescentes para retirar 50 quilos de resíduos e reforça a importância do cuidado com um dos ecossistemas mais valiosos da região
Quissamã brilha no Circuito Litorâneo e celebra terceiro lugar com raça e talento
Equipe mostra evolução, vence o Vasco por quatro a dois e volta para casa fortalecida pelo espírito coletivo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.