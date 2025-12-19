Estudantes realizaram a prova no Ciep 465, em um dia decisivo para o futuro escolar - Foto: Divulgação

Estudantes realizaram a prova no Ciep 465, em um dia decisivo para o futuro escolarFoto: Divulgação

Publicado 19/12/2025 15:33

Quissamã - Os estudantes de Quissamã deram um passo importante rumo ao futuro acadêmico ao participarem do processo seletivo que garante bolsas de estudo integrais para o Ensino Médio. O município aplicou, na última quinta-feira (18), a prova que seleciona alunos para o 1º ano do Ensino Médio, com 20 bolsas de 100% oferecidas para o Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro.

A avaliação aconteceu no Ciep 465 Municipalizado Dr. Amílcar Pereira da Silva e reuniu 44 candidatos. Jovens de diferentes realidades chegaram cedo, carregando expectativas, sonhos e a esperança de conquistar uma oportunidade capaz de transformar trajetórias pessoais e familiares por meio da educação.

A seleção é coordenada pela Secretaria Municipal de Educação e contempla estudantes residentes em Quissamã, incluindo vagas reservadas pelo sistema de cotas. O modelo busca ampliar o acesso ao ensino de qualidade e garantir que o desempenho escolar seja acompanhado de justiça social.

Durante a aplicação da prova, o secretário municipal de Educação, José Henrique Abreu, esteve presente, acompanhou o andamento do processo e conversou com os candidatos, reforçando o valor da iniciativa. Segundo ele, a seleção vai além de uma simples avaliação.

O gabarito oficial será divulgado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira, dia 19. Todas as regras, prazos e critérios do processo seletivo estão disponíveis no edital já publicado, que integra as ações educacionais voltadas à ampliação de oportunidades e ao fortalecimento do ensino em Quissamã.