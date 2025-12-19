Formandas celebram a conclusão do curso em noite marcada por emoção e conquistas - Foto: Divulgação

Quissamã - Quinze mulheres de Quissamã encerraram um ciclo e abriram novas portas ao receberem o certificado do curso de Assistente Administrativo pelo Programa Mulheres Mil. A formatura, realizada na noite de terça-feira, dia 16, foi mais do que um ato simbólico. Representou conquista, superação e a chance concreta de um futuro com mais autonomia e dignidade.

As formandas participaram da qualificação oferecida pelo Instituto Federal Fluminense, campus Quissamã. Todas são atendidas ou já passaram pelo acompanhamento do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, o CEAM, o que reforça o papel do curso como instrumento de inclusão social e fortalecimento feminino.

Voltado a mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social, o programa aposta na educação profissional como ponte para o mercado de trabalho e para a independência financeira. A alta procura confirma essa necessidade. As vagas foram preenchidas em menos de 24 horas após a abertura das inscrições, em julho, resultado da parceria entre o IFF e a Prefeitura de Quissamã, por meio do CEAM.

Autoridades municipais acompanharam a cerimônia, entre elas o secretário de Governo, Robisson Serra, a subsecretária de Assistência Social, Rosane Barros, e a coordenadora de Políticas para as Mulheres, Gabriela Vasconcelos.

O Programa Mulheres Mil já formou turmas em áreas como Operador de Computador, Cuidador de Idosos e Cuidador Infantil. Destinado a mulheres com Ensino Fundamental II completo, incluindo vítimas de violência, o projeto oferece ainda ajuda de custo vinculada à frequência, o que contribui para a permanência das alunas até o fim do curso.

Para a secretária interina de Direitos Humanos e Cidadania e primeira-dama, Valquíria Barcelos, a iniciativa simboliza avanço nas políticas públicas voltadas às mulheres.

Segundo ela, a conclusão do curso representa novas oportunidades, recomeços e o fortalecimento de mulheres que passam a enxergar outros caminhos por meio da educação e da qualificação profissional.