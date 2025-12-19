Formandas celebram a conclusão do curso em noite marcada por emoção e conquistasFoto: Divulgação
Formatura do Mulheres Mil transforma histórias e reforça autonomia feminina em Quissamã
Curso de Assistente Administrativo certifica 15 mulheres e amplia caminhos para trabalho, renda e recomeços
Prova abre caminho para bolsas integrais no Ensino Médio em Quissamã
Seleção reuniu estudantes em busca de uma das 20 vagas com ensino 100% custeado no Colégio Cenecista
Quissamã entra no radar do Sesc Verão e projeta cidade mais viva em 2026
Município avança para integrar um dos maiores projetos de esporte, lazer e cultura do estado
Natal toma conta de Quissamã com arte, música e encontros que aquecem a cidade
Programação gratuita entre os dias 19 e 22 reúne teatro, cinema, cortejos e celebra tradições com participação da comunidade
Dezembro Vermelho leva informação, cuidado e prevenção à comunidade de Caxias
Ação na unidade de saúde uniu orientação, testes rápidos e atividades de bem-estar para fortalecer o combate às ISTs
Debate sobre Direitos Humanos movimenta Quissamã e reforça prioridades de inclusão
Encontro reúne moradores, jovens e especialistas para discutir desafios e avanços na proteção de garantias fundamentais
