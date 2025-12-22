Cortejo Natalino percorreu ruas de Quissamã e reuniu moradores em clima de emoção e celebração - Foto: Divulgação

Publicado 22/12/2025 11:15

Quissamã - Quissamã viveu um sábado (20), marcado por emoção, proximidade e valorização das tradições natalinas. A cidade se transformou em cenário de encontros e sorrisos, com uma programação cultural que levou música, cortejo e cinema para perto da comunidade, reforçando o espírito de Natal como tempo de partilha, fé e convivência.

O bairro Santa Catarina foi um dos pontos altos da noite. O Cortejo Natalino percorreu as ruas e reuniu moradores de todas as idades, que acompanharam de perto canções conhecidas do período natalino. A cada parada, a música despertou lembranças, provocou aplausos e fortaleceu o sentimento de união entre vizinhos.

Durante o percurso, a apresentação do projeto Orquestrando a Vida transformou o espaço urbano em palco aberto. Instrumentos e vozes conduziram o público por um clima de acolhimento, mostrando como a arte tem força para emocionar e aproximar pessoas.

A programação seguiu na Escola Municipal Professora Maria Ilka de Queirós e Almeida, onde famílias, crianças e jovens se reuniram para mais um momento musical. O ambiente escolar se tornou um ponto de encontro comunitário, reforçando laços e valorizando a cultura como ferramenta de integração social.

O sábado terminou com sessões do CIDENNF Cultural. A exibição do filme Ritmo de Natal garantiu diversão e encantamento, reunindo diferentes gerações em torno da tela e ampliando o acesso ao lazer cultural.

A secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas, destacou o cuidado na construção da programação. Segundo ela, o Natal representa união e esperança, e cada atividade foi pensada para emocionar, aproximar famílias e manter vivas as tradições nos bairros.

Moradora do Santa Catarina, Rosângela Maria acompanhou o evento com os filhos Lucas, de 12 anos, Ana Clara, de 8, e Miguel, de 5. Ela contou que a experiência foi especial para toda a família. Para Rosângela, ver o cortejo passar pela rua e permitir que as crianças participassem do cinema e da música perto de casa trouxe alegria e sentimento de pertencimento.

A programação natalina continua neste domingo, com nova sessão de cinema na Escola Municipal Professora Maria Ilka de Queirós e Almeida. O encerramento acontece na segunda-feira, em Barra do Furado, com um Cortejo Natalino especial que contará com a participação da Banda de Gaitas de Fole Escocesa Brazilian Piper, prometendo fechar as celebrações com música, encanto e simbolismo.