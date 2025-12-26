Antecipação do pagamento dos programas sociais leva alívio às famílias e movimenta a economia de Quissamã - Foto: D]Ilustração

Publicado 26/12/2025 15:31

Quissamã - Quissamã começou a semana com uma notícia que faz diferença dentro de casa e no comércio da cidade. A gestão municipal anunciou a antecipação do pagamento dos programas sociais referentes ao mês de dezembro, com crédito previsto para esta terça-feira (23), antes do calendário tradicional.

A medida injeta mais de 1,2 milhão de reais na economia local e beneficia aproximadamente 5 mil famílias, assegurando tranquilidade financeira em um período marcado por despesas extras e maior circulação de dinheiro no município.

O prefeito Marcelo Batista afirmou que a decisão reforça o compromisso com o cuidado social e com quem mais precisa do apoio público. Para ele, antecipar o pagamento significa garantir dignidade às famílias e contribuir para o fortalecimento do comércio, especialmente no fim de ano.

A vice-prefeita Sabrine Pereira destacou o alcance humano da iniciativa e lembrou que os programas sociais cumprem papel essencial na promoção da inclusão e da proteção social. Segundo ela, a antecipação demonstra sensibilidade e atenção às realidades vividas pelos beneficiários.

São contemplados os participantes dos programas Agente Mirim, Programa de Atenção ao Idoso, Pessoas com Deficiência, Renda Mínima, Jovens em Ação, Primeiros Passos e Pró Mulher, que atendem crianças, adolescentes, jovens, idosos e mulheres em situação de vulnerabilidade.