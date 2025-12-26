Antecipação do pagamento dos programas sociais leva alívio às famílias e movimenta a economia de QuissamãFoto: D]Ilustração
Antecipação de benefícios sociais garante alívio no bolso e aquece o fim de ano em Quissamã
Pagamento de dezembro chega antes do prazo e alcança cerca de 5 mil famílias do município
Recesso de fim de ano em Quissamã preserva atendimento dos serviços essenciais
Cronograma oficial garante organização nas repartições públicas e preserva atendimentos indispensáveis à população
Natal ganha as ruas e emociona moradores em Quissamã
Música, cortejo e cinema transformam bairros em espaços de encontro, afeto e celebração das tradições natalinas
Formatura do Mulheres Mil transforma histórias e reforça autonomia feminina em Quissamã
Curso de Assistente Administrativo certifica 15 mulheres e amplia caminhos para trabalho, renda e recomeços
Prova abre caminho para bolsas integrais no Ensino Médio em Quissamã
Seleção reuniu estudantes em busca de uma das 20 vagas com ensino 100% custeado no Colégio Cenecista
Quissamã entra no radar do Sesc Verão e projeta cidade mais viva em 2026
Município avança para integrar um dos maiores projetos de esporte, lazer e cultura do estado
