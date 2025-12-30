Moradores e visitantes participam de atividades esportivas ao ar livre durante a programação do Verão Viver QuissamãFoto: Ilustração
Verão ganha movimento em Quissamã com esporte gratuito espalhado pela cidade
Aulões, atividades aquáticas, competições e corrida em área natural ocupam praias, praças e lagoa entre janeiro e fevereiro
Verão ganha movimento em Quissamã com esporte gratuito espalhado pela cidade
Aulões, atividades aquáticas, competições e corrida em área natural ocupam praias, praças e lagoa entre janeiro e fevereiro
Três palcos, um só clima: Quissamã prepara virada de ano com música, emoção e fogos
Réveillon Viver Quissamã espalha shows gratuitos pela orla e distritos, reúne famílias e recebe 2026 com festa e segurança
Antecipação de benefícios sociais garante alívio no bolso e aquece o fim de ano em Quissamã
Pagamento de dezembro chega antes do prazo e alcança cerca de 5 mil famílias do município
Recesso de fim de ano em Quissamã preserva atendimento dos serviços essenciais
Cronograma oficial garante organização nas repartições públicas e preserva atendimentos indispensáveis à população
Natal ganha as ruas e emociona moradores em Quissamã
Música, cortejo e cinema transformam bairros em espaços de encontro, afeto e celebração das tradições natalinas
Formatura do Mulheres Mil transforma histórias e reforça autonomia feminina em Quissamã
Curso de Assistente Administrativo certifica 15 mulheres e amplia caminhos para trabalho, renda e recomeços
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.