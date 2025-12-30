Moradores e visitantes participam de atividades esportivas ao ar livre durante a programação do Verão Viver Quissamã - Foto: Ilustração

Moradores e visitantes participam de atividades esportivas ao ar livre durante a programação do Verão Viver QuissamãFoto: Ilustração

Publicado 30/12/2025 16:06

Quissamã - O corpo em movimento, o encontro entre gerações e o uso dos espaços públicos marcam a programação esportiva do Verão Viver Quissamã 2026. A cidade entra nos meses mais quentes do ano com uma agenda gratuita de atividades que se espalha por praias, lagoa, praças e parque aquático, convidando moradores e visitantes a cuidarem da saúde enquanto aproveitam o lazer ao ar livre.

A programação, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, aposta em ações simples e acessíveis, como aulões de ginástica e hidroginástica, atividades aquáticas, competições esportivas e até corrida em meio à natureza. Os encontros acontecem em locais como a Praia de João Francisco, Barra do Furado, Lagoa da Garça, Praça de Santa Catarina, Parque Aquático e o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba.

Em janeiro, as atividades começam no dia 10, com aulão de hidroginástica no Parque Aquático, logo pela manhã. No dia seguinte, a Praia de João Francisco recebe o aulão de ginástica popular. Ao longo do mês, Barra do Furado e Lagoa da Garça concentram atividades aquáticas, enquanto a Praça de Santa Catarina entra no roteiro com ginástica ao entardecer. A competição de queimada, no dia 25, e um novo aulão no Parque Aquático, no dia 31, encerram o mês.

Fevereiro mantém o ritmo com destaque para a corrida no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, no primeiro dia do mês, unindo esporte e contato com a natureza. A Praia de João Francisco volta a receber aulão de ginástica e competição de altinha, enquanto Barra do Furado e Lagoa da Garça seguem com atividades aquáticas ao longo do fim de semana.

Para a secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas, a proposta vai além do exercício físico. A programação busca criar hábitos saudáveis, fortalecer vínculos sociais e incentivar a ocupação positiva dos espaços públicos, valorizando o esporte como ferramenta de bem-estar e convivência.

O Verão Viver Quissamã transforma o período de férias em oportunidade de movimento, encontro e cuidado com a saúde, reforçando a ideia de que lazer e qualidade de vida caminham juntos.