Episódio mobilizou equipes de saúde e chamou a atenção de quem passava pelo local, mas o desfecho foi positivoFoto: Reprodução
Marcelo Batista sofre acidente em Carapebus e passa bem após atendimento médico
Prefeito de Quissamã teve ferimentos leves, realizou exames e permaneceu consciente durante todo o atendimento
Marcelo Batista sofre acidente em Carapebus e passa bem após atendimento médico
Prefeito de Quissamã teve ferimentos leves, realizou exames e permaneceu consciente durante todo o atendimento
Verão ganha movimento em Quissamã com esporte gratuito espalhado pela cidade
Aulões, atividades aquáticas, competições e corrida em área natural ocupam praias, praças e lagoa entre janeiro e fevereiro
Três palcos, um só clima: Quissamã prepara virada de ano com música, emoção e fogos
Réveillon Viver Quissamã espalha shows gratuitos pela orla e distritos, reúne famílias e recebe 2026 com festa e segurança
Antecipação de benefícios sociais garante alívio no bolso e aquece o fim de ano em Quissamã
Pagamento de dezembro chega antes do prazo e alcança cerca de 5 mil famílias do município
Recesso de fim de ano em Quissamã preserva atendimento dos serviços essenciais
Cronograma oficial garante organização nas repartições públicas e preserva atendimentos indispensáveis à população
Natal ganha as ruas e emociona moradores em Quissamã
Música, cortejo e cinema transformam bairros em espaços de encontro, afeto e celebração das tradições natalinas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.