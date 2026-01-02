Episódio mobilizou equipes de saúde e chamou a atenção de quem passava pelo local, mas o desfecho foi positivo - Foto: Reprodução

Episódio mobilizou equipes de saúde e chamou a atenção de quem passava pelo local, mas o desfecho foi positivoFoto: Reprodução

Publicado 02/01/2026 20:39

Quissamã - Marcelo Batista, prefeito de Quissamã, passou por um susto na tarde desta sexta-feira, dia 2, após se envolver em um acidente de carro no centro de Carapebus. O veículo em que ele estava colidiu contra uma mureta, provocando ferimentos leves, com pequenos cortes na cabeça e na perna.

O prefeito foi prontamente atendido no Pronto Atendimento de Carapebus, onde realizou exames de rotina e recebeu cuidados médicos. Durante todo o atendimento, Marcelo permaneceu consciente e em estado estável. A esposa dele também estava no carro no momento do acidente, mas não sofreu ferimentos.

A informação trouxe alívio a moradores de Quissamã e da região, que acompanharam o caso com apreensão ao longo da tarde. Segundo comunicado oficial, tanto o prefeito quanto a esposa apresentaram quadro clínico estável, sem necessidade de intervenções mais complexas.

O episódio mobilizou equipes de saúde e chamou a atenção de quem passava pelo local, mas o desfecho foi positivo. Marcelo Batista segue em observação médica, com acompanhamento adequado, e a expectativa é de recuperação tranquila.

Episódio mobilizou equipes de saúde e chamou a atenção de quem passava pelo local, mas o desfecho foi positivo Foto: Reprodução