Prefeito Marcelo Batista e o deputado federal Pedro Paulo durante reunião na sede administrativa de Quissamã - Foto: Divulgação

Prefeito Marcelo Batista e o deputado federal Pedro Paulo durante reunião na sede administrativa de QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 08/01/2026 12:29

Quissamã - O município de Quissamã deu mais um passo na articulação política para enfrentar os impactos da redução na arrecadação dos royalties do petróleo. O prefeito Marcelo Batista recebeu, nesta quarta-feira (7), o deputado federal Pedro Paulo, em uma agenda marcada por diálogo direto, troca de informações e busca de soluções para garantir estabilidade econômica e continuidade das políticas públicas.

A reunião aconteceu na sede administrativa do município e reuniu secretários municipais e vereadores. Em pauta, estiveram estratégias para minimizar os efeitos da defasagem nos repasses, além da construção de parcerias institucionais e do fortalecimento do canal de diálogo com o Governo Federal. O encontro refletiu a preocupação da gestão com planejamento, responsabilidade fiscal e desenvolvimento sustentável.

Marcelo Batista destacou a importância da união de esforços em um cenário desafiador. Segundo ele, o alinhamento com representantes em Brasília amplia as possibilidades de investimentos e apoio técnico, assegurando que os serviços essenciais sigam funcionando e que novos projetos possam sair do papel.

Pedro Paulo ressaltou o compromisso com o município e lembrou que o trabalho conjunto é fundamental para gerar resultados concretos. O parlamentar já destinou R$ 700 mil em emenda para o tratamento de resíduos sólidos em Quissamã, recurso que fortalece a política ambiental e melhora a gestão urbana.