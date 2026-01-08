Prefeito Marcelo Batista e o deputado federal Pedro Paulo durante reunião na sede administrativa de QuissamãFoto: Divulgação
Diálogo em Brasília entra na pauta de Quissamã diante de queda nos royalties
Encontro com deputado federal busca alternativas para manter investimentos e fortalecer serviços públicos
Sesc e Fecomércio RJ avançam em parceria e colocam Quissamã no calendário de grandes eventos de 2026
Visita de Aline Fidalgo confirma Sesc Verão e oficializa Festival de Outono para abril
Quissamã celebra 37 anos com emoção, fé e encontro com a comunidade
Aniversário de emancipação reúne símbolos cívicos, tradição religiosa e atividades que aproximam moradores da história do município
Verão ganha vida em Quissamã com música, lazer e praias cheias de energia
Programação do Verão Viver Quissamã 2026 começa com shows, atividades esportivas e famílias ocupando os balneários
Marcelo Batista sofre acidente em Carapebus e passa bem após atendimento médico
Prefeito de Quissamã teve ferimentos leves, realizou exames e permaneceu consciente durante todo o atendimento
Verão ganha movimento em Quissamã com esporte gratuito espalhado pela cidade
Aulões, atividades aquáticas, competições e corrida em área natural ocupam praias, praças e lagoa entre janeiro e fevereiro
